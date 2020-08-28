Туніс відніс Україну до червоної зони і закрив кордони для українців

лідом за закриттям Україною кордону для іноземців . Туніс закрив кордони для українців, оскільки відніс Україну до "червоній" зоні епідемічної небезпеки с

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби в месенджері Telegram, передають Українські Новини.

"Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Туніс вніс Україну в" червону "зону епідемічної небезпеки", - сказано в ньому.

Таким чином, українці вже не можуть відвідувати цю країну.

Як повідомляли Українські новини, в Україні продовжили карантин до листопада. Які обмеження будуть діяти.

Крім того, Ізраїль просив Україну заборонити паломництво хасидів до Умані .

Також хасиди намагалися прорватися до Умані . Перешкодити їм вийшли місцеві жителі.

Крім того, об'єднана єврейська громада України висловила надію , що брацлавськими хасидами будуть з розумінням сприйняті заходи Ізраїлю і України щодо запобігання паломництва на святкування Рош Ха-Шана в Умані Черкаської області через поширення коронавірусу, в разі їх введення.

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