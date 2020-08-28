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  • Туніс відніс Україну до червоної зони і закрив кордони для українців
28 серпня 2020, пʼятниця, 16:01 8
Світ 2020-08-28T17:45:02+03:00
Українські Новини
Туніс відніс Україну до червоної зони і закрив кордони для українців

Туніс відніс Україну до червоної зони і закрив кордони для українців

Александр Савич
Карантин, Туніс, Закриття кордонів
Прапор Туніса. Фото: uk.wikipedia.org
Прапор Туніса. Фото: uk.wikipedia.org

Туніс закрив кордони для українців, оскільки відніс Україну до "червоній" зоні епідемічної небезпеки слідом за закриттям Україною кордону для іноземців.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби в месенджері Telegram, передають Українські Новини.

"Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Туніс вніс Україну в" червону "зону епідемічної небезпеки", - сказано в ньому.

Таким чином, українці вже не можуть відвідувати цю країну.

Як повідомляли Українські новини, в Україні продовжили карантин до листопада. Які обмеження будуть діяти.

Крім того, Ізраїль просив Україну заборонити паломництво хасидів до Умані .

Також хасиди намагалися прорватися до Умані . Перешкодити їм вийшли місцеві жителі.

Крім того, об'єднана єврейська громада України висловила надію , що брацлавськими хасидами будуть з розумінням сприйняті заходи Ізраїлю і України щодо запобігання паломництва на святкування Рош Ха-Шана в Умані Черкаської області через поширення коронавірусу, в разі їх введення.

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