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  • Украина в полночь для иностранцев закрыла границы: кто может въехать в страну
28 августа 2020, пятница, 00:00 420
Политика 2020-08-28T00:00:01+03:00
Українські Новини
Украина в полночь для иностранцев закрыла границы: кто может въехать в страну

Украина в полночь для иностранцев закрыла границы: кто может въехать в страну

Ольга Фандорина
Кабинет Министров, Иностранцы, Запрет на въезд, карантин в Украине, Въезд для иностранцев

Кабинет Министров ускорил введение запрета на въезд в Украину иностранцев на один день, с 28 августа, и разрешил им въезд для работы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Ограничения на въезд иностранных граждан на территорию Украины будут действовать с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября", - сказано в нем.

Кроме того, согласно сообщению, в перечень иностранцев, которых ограничения не касаются, также внесены изменения.

В частности, пересекать границу страны могут иностранцы, которые являются родственниками первой линии граждан Украины, также имеют действующее разрешение на работу в Украине, а также те, которые приезжают в Украину по приглашению представителей украинских предприятий.

Полный список людей, которым разрешен въезд в Украину, приведен ниже: 

  • являются родственниками первой линии;
  • имеют разрешение на работу в Украине;
  • направляются через территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
  • прибывают в Украину с целью обучения;
  • проходят военную службу на территории Украины;
  • постоянно или временно проживают на территории Украины;
  • признаны беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите;
  • являются сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей;
  • являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и выезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной рады, Кабмина, Офиса президента Украины, МИД;
  • являются лицами, которые прибывают в Украине по приглашению МИД;
  • являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
  • являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участниц программы НАТО "Партнерство ради мира", которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;
  • являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним сопровождающим;
  • прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, или являются сопровождающими их лицами;
  • являются техническими специалистами, которые прибывают в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
  • являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
  • прибывают на лечении в учреждения здравоохранения Украины.

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