Курс гривны на межбанке снизился после укрепления

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 3 коп. в среду снизился на 7 коп. до 27,46 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,37-27,41 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,42-27,44 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,44-27,48 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,66% с 23,74 UAH/USD до 27,46 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Также эксперты прогнозируют девальвацию гривны осенью. Осенью ожидается традиционный рост спроса на валюту.



Кроме того, аналитики составили прогноз курса доллара во время пандемии корнавируса.



Тем временем министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30. Пока Марченко не видит предпосылок для достижения курсом такого значения.

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