Курс гривны на межбанке снизился после укрепления

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 3 коп. в среду снизился на 7 коп. до 27,46 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,37-27,41 UAH\/USD, затем котировки выросли до 27,42-27,44 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,44-27,48 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,66% с 23,74 UAH\/USD до 27,46 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.Также эксперты прогнозируют девальвацию гривны осенью. Осенью ожидается традиционный рост спроса на валюту.Кроме того, аналитики составили прогноз курса доллара во время пандемии корнавируса. Тем временем министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30. Пока Марченко не видит предпосылок для достижения курсом такого значения.