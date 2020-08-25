Рада увеличила "минималку" с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен с сентября

Верховна Рада увеличила минимальную зарплату с 4 723 гривен в месяц до 5 000 гривен с сентября.

За принятие законопроекта № 3963 за основу проголосовали 326 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 295 депутатов, передают Українськi Новини.

Согласно документу, в 2020 году устанавливается минимальная заработная плата в месячном размере с 1 сентября – 5 000 гривен, а в почасовом размере с 1 сентября - 29,2 гривны.

Таким образом, доходы госбюджета устанавливаются в сумме 978,37 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда госбюджета - в сумме 857,94 млрд гривен и доходы специального фонда госбюджета - в сумме 120,42 млрд гривен.

При этом расходы госбюджета устанавливаются в сумме 1,268 трлн гривен, в том числе расходы общего фонда госбюджета - в сумме 1,137 трлн гривен и расходы специального фонда госбюджета - в сумме 131,34 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в случае повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен.

Также эксперт считает, что повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен.

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