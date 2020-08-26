Повышение "минималки". Кабмин хочет увеличить оклад бюджетников с сентября

Кабинет Министров на заседании в среду намерен повысить оклад работникам бюджетных учреждений с сентября в связи с повышением минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен.

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Так, ставку 1 тарифного разряда планируется увеличить до 2 225 гривен, а ставку 25 тарифного разряда - до 10 035 гривен.

Кроме этого, Кабмин намерен рассмотреть законопроект о присоединении Украины к конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

Также правительство намерено утвердить порядок формирования и ведения лицензионного реестра.

Также Кабмин намерен изменить состав Экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков.

Правительство намерено одобрить подписание Имплементационного протокола между Кабинетом Министров и правительством Румынии к Соглашению между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц.

Правительство также рассмотрит ряд кадровых вопросов.

Заседание начнется в 13:30 и пройдет в открытом режиме видеотрансляции под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Ожидается, что Кабмин сегодня на заседании продлит адаптивный карантин до 1 ноября 2020 года, однако соответствующий пункт в повестке заседания правительства отсутствует.

Ранее Українськi Новини ипсали, какие изменения ждут украинцев с сентября.

Также Кабинет Министров ввел двухразовые электронные визы для въезда в Украину и транзита по территории страны.

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