Повышение "минималки". Кабмин хочет увеличить оклад бюджетников с сентября

Кабинет Министров на заседании в среду намерен повысить оклад работникам бюджетных учреждений с сентября в связи с повышением минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен. Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, передают Українськi Новини. Так, ставку 1 тарифного разряда планируется увеличить до 2 225 гривен, а ставку 25 тарифного разряда - до 10 035 гривен. Кроме этого, Кабмин намерен рассмотреть законопроект о присоединении Украины к конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления. Также правительство намерено утвердить порядок формирования и ведения лицензионного реестра. Также Кабмин намерен изменить состав Экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков. Правительство намерено одобрить подписание Имплементационного протокола между Кабинетом Министров и правительством Румынии к Соглашению между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц. Правительство также рассмотрит ряд кадровых вопросов. Заседание начнется в 13:30 и пройдет в открытом режиме видеотрансляции под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Ожидается, что Кабмин сегодня на заседании продлит адаптивный карантин до 1 ноября 2020 года, однако соответствующий пункт в повестке заседания правительства отсутствует. Ранее Українськi Новини ипсали, какие изменения ждут украинцев с сентября. Также Кабинет Министров ввел двухразовые электронные визы для въезда в Украину и транзита по территории страны.