В случае повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен, — Марченко

Министр финансов Сергей Марченко заявляет, что в случае повышения минимальной заработной платы до 5 тыс. гривен поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличатся на 1,2 млрд гривен, единого социального взноса (ЕСВ) - на 1,7 млрд гривен.

Об этом он сообщил в интервью журналу "Фокус", передают Українськi Новини.

"В этом году повышение минимальной заработной платы состоится в рамках 300 гривен - с 4 723 до 5 тыс. гривен. Это дает возможность улучшить жизнь граждан, получающих минимальную зарплату, увеличит поступления в бюджет налога на доходы физических лиц и единого социального взноса в Пенсионный фонд. То есть около 1,7 млрд грн дополнительно получит Пенсионный фонд и еще 1,2 млрд грн НДФЛ распределятся между местными бюджетами и госбюджетом", - сообщил министр.

Также Марченко подчеркнул, что бизнес, который легально платит официальную зарплату намного выше минимального размера, никаких изменений не почувствует.

"А компании, которые платят налоги только с 4 723 гривен минимальной зарплаты, а остальные выдают в конвертах, скорее всего и выражают недовольство. Должен быть нормальный диалог общества, бизнеса и государства", - отметил министр.

Как сообщали Українськi Новини, эксперт считает, что повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен.

Кроме того, по словам советника Лазебной, для того, чтобы размер пенсий повышался, нужно начинать с повышения заработной платы.