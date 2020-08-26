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26 августа 2020, среда, 12:20 689
Экономика 2020-08-26T12:35:29+03:00
Українські Новини
В Минфине рассказали, как повышение "минималки" повлияет на инфляцию

В Минфине рассказали, как повышение "минималки" повлияет на инфляцию

Анна Рудык
Минфин, Инфляция, Минимальные зарплаты, Повышение минималки
Зарплаты
Зарплаты

Министр финансов Сергей Марченко отмечает, что повышение минимальной зарплаты не повлияет на инфляцию.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK, передают Українські Новини.

"Это не повлияет на инфляцию, потому что в последний месяц и так была дефляция", - сказал министр.

Он добавил, что учитывая стабильный курс гривны, повышение минимальной зарплаты улучшит покупательскую способность наиболее незащищенных категорий граждан.

Среди положительных факторов повышения минимальной зарплаты Марченко назвал детенизацию зарплатного фонда, сбалансированность между минималкой и потребительским спросом и "разогрев экономики".

Он также надеется на положительную экономическую динамику до конца года.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров на заседании в среду намерен повысить оклад работникам бюджетных учреждений с сентября в связи с повышением минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен.

Также мы писали, какие изменения ждут украинцев с сентября.

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