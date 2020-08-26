В Минфине рассказали, как повышение "минималки" повлияет на инфляцию

Министр финансов Сергей Марченко отмечает, что повышение минимальной зарплаты не повлияет на инфляцию.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK, передают Українські Новини.

"Это не повлияет на инфляцию, потому что в последний месяц и так была дефляция", - сказал министр.

Он добавил, что учитывая стабильный курс гривны, повышение минимальной зарплаты улучшит покупательскую способность наиболее незащищенных категорий граждан.

Среди положительных факторов повышения минимальной зарплаты Марченко назвал детенизацию зарплатного фонда, сбалансированность между минималкой и потребительским спросом и "разогрев экономики".

Он также надеется на положительную экономическую динамику до конца года.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров на заседании в среду намерен повысить оклад работникам бюджетных учреждений с сентября в связи с повышением минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен.

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