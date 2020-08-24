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24 августа 2020, понедельник, 18:03 34
Силовые структуры 2020-08-24T18:12:03+03:00
Українські Новини
В большинстве областей Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В большинстве областей Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Елена Новикова
Пожар, Спасатели, Пожароопасность, ГосЧС, Ухудшение погоды
Пожар. Фото: Валерия Назаренко
Пожар. Фото: Валерия Назаренко

В то время, как синоптики отмечают, что в понедельник, 24 августа, в Украине ожидаются грозы и шквальный ветер, спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожароопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По информации УкрГидрометцентра, 24 августа в Украине, кроме большинства западных, Сумской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, синоптик прогнозирует, что как минимум, половину сентября в большинстве регионов Украины сохраняется летний характер погоды с отдельными вторжениями холодных воздушных масс.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Ранее сообщалось о том, что в День независимости некотрые области Украины накроют грозы, однако синоптик утверждает, что в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, и в южной части страны будет преобладать сухая погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +27 ... + 32 градусов.

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