В большинстве областей Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В то время, как синоптики отмечают, что в понедельник, 24 августа, в Украине ожидаются грозы и шквальный ветер, спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожароопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По информации УкрГидрометцентра, 24 августа в Украине, кроме большинства западных, Сумской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, синоптик прогнозирует, что как минимум, половину сентября в большинстве регионов Украины сохраняется летний характер погоды с отдельными вторжениями холодных воздушных масс.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Ранее сообщалось о том, что в День независимости некотрые области Украины накроют грозы, однако синоптик утверждает, что в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, и в южной части страны будет преобладать сухая погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +27 ... + 32 градусов.

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