В День независимости Украину накроют грозы: синоптик рассказала, какие области пострадают

В понедельник, 24 августа, когда Украина будет отмечать свою 29-годовщину независимости, часть страны умоет дождями и назвала регионы, где будет сухая погода.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в западных и северных областях пройдут кратковременные дожди с грозами, которые освежат воздух. Поэтому там ожидается +23 ... + 27 градусов.

В большинстве центральных областей, кроме Винницкой, и в южной части страны будет преобладать сухая погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +27 ... + 32 градусов.

В столице вероятен дождь. Впрочем, погода будет комфортной +24 градуса.

Ранее Українські Новини писали, что синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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