Местами грозы и шквальный ветер. Прогноз погоды на понедельник

24 августа в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 3-8 м \/ с. Температура ночью +16..+18, днем +23..+25, в то время, как в воскресенье дождливо было только на западе Украины. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе страны переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза, ветер северо-западный, 3-8 м \/ с, днем местами шквалы 15-20 м \/ с. Температура ночью +12..+18, днем +20..+27. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +9..+14, днем +15..+20. В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +14..+16, днем +24..+26. В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +14..+16, днем +24..+26. В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +15..+17, днем +23..+25. На севере переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза, ветер северо-западный, 3-8 м \/ с. Температура ночью +13..+18, в Черниговской и Сумской +9..+14; днем +21..+28. В центре переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м \/ с. Температура ночью +11..+18, на Полтавщине +9..+14; днем +25..+32. На востоке переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м \/ с. Температура ночью +6..+14, днем +26..+32. На юге - переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м \/ с. Температура ночью +13..+20, в Запорожской области +11…+16; днем +26..+32. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м \/ с. Температура ночью +13..+18, днем +27..+32. В Ялте - без осадков, температура ночью +15..+17, днем +29..+31. 23 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 23-26 градусов; в Днепре в пределах Киева 22 градуса. Как сообщали Українські Новини, синоптик дал предварительный прогноз на осень. Также метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.