Местами грозы и шквальный ветер. Прогноз погоды на понедельник

24 августа в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью +16..+18, днем ​​+23..+25, в то время, как в воскресенье дождливо было только на западе Украины.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе страны переменная облачность, кратковременный дождь, днем ​​гроза, ветер северо-западный, 3-8 м / с, днем ​​местами шквалы 15-20 м / с. Температура ночью +12..+18, днем ​​+20..+27.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +9..+14, днем ​​+15..+20.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +14..+16, днем ​​+24..+26.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +14..+16, днем ​​+24..+26.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +15..+17, днем ​​+23..+25.

На севере переменная облачность, кратковременный дождь, днем ​​гроза, ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью +13..+18, в Черниговской и Сумской +9..+14; днем +21..+28.

В центре переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью +11..+18, на Полтавщине +9..+14; днем +25..+32.

На востоке переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью +6..+14, днем +​​26..+32.

На юге - переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью +13..+20, в Запорожской области +11…+16; днем +26..+32.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью +13..+18, днем ​​+27..+32.

В Ялте - без осадков, температура ночью +15..+17, днем ​​+29..+31.

23 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 23-26 градусов; в Днепре в пределах Киева 22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Также метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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