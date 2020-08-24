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24 серпня 2020, понеділок, 18:03 4
Силові структури 2020-08-24T18:47:38+03:00
Українські Новини
У більшості областей України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У більшості областей України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Елена Новикова
Погода, Негода в Україні, Пожежонебезпека
Пожежа. Фото: Валерія Назаренко
Пожежа. Фото: Валерія Назаренко

У той час, як синоптики відзначають, що в понеділок, 24 серпня, в Україні очікуються грози та шквальний вітер, рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежонебезпеки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За інформацією Укргідрометцентру, 24 серпня в Україні, крім більшості західних, Сумської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки ", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик прогнозує, що як мінімум, половину вересня в більшості регіонів України зберігається річний характер погоди з окремими вторгненнями холодних повітряних мас.

Крім того, метеорологи застерігають, що надалі стихія вируватиме частіше.

Тим часом синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Раніше повідомлялося про те, що в День Незалежності деякі області України накриють грози, проте синоптик стверджує, що в більшості центральних областей, крім Вінницької, і в південній частині країни переважатиме суха погода. Температура повітря коливатиметься в межах +27 ... + 32 градусів.

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