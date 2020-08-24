Адская жара до +37 с резкими похолоданиями: синоптики дали прогноз до середины сентября

В то время, как на День независимости в Украину ворвется циклон, погода в стране будет летней до середины сентября.

Об этом рассказал синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, пишет Обозреватель.

"Как минимум, половину сентября в большинстве регионов Украины сохраняется летний характер погоды с отдельными вторжениями холодных воздушных масс", – уточнил он.

Как пояснил синоптик, температура воздуха днем может достигать 25-30 градусов выше нуля, но в течение этого теплого периода могут быть непродолжительные похолодания на 3-4 дня. "Но это еще не настоящая осень, это переходный период", – подчеркнул он.

Синоптик сообщил, что процесс перестройки атмосферы на осенний лад уже начался. На это, в частности, указывают более низкие ночные температуры воздуха. В то же время из-за инерционности атмосферы настоящая осень может прийти в Украину лишь во второй половине сентября.

Тем временем, согласно прогнозу сайта Метеопрог, закончится лето в Киеве аномальной жарой до +37. Также довольно жаркой будет вся первая неделя осени. В некоторые дни температура воздуха днем будет достигать +29.

Ранее Українські Новини писали, что синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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