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24 августа 2020, понедельник, 11:35 56
Общество 2020-08-24T11:42:48+03:00
Українські Новини
Метро "Крещатик" закрыли из-за сообщения о минировании

Метро "Крещатик" закрыли из-за сообщения о минировании

Валерия Драгомирова
Киев, День независимости, Метро, Минирование, Крещатик
Метро. Фото: pixabay
Метро. Фото: pixabay

Пока в столице отмечают День независимости, станция метро "Крещатик" в Киеве и пересадка на станцию "Майдан Незалежности" закрыта из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении "Киевского метрополитена" в Facebook. 

"Станция "Крещатик" + пересадка закрыты для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании. Об открытии станции будет сообщено после завершения проверки", - сказано в нем. 

Как сообщали Українські Новини, сегодня отмечается День независимости Украины. А Google посвятил Дню независимости Украины дудл.

Также сегодня в центре Киева ограничат движение и изменят маршруты транспорта. Будет запрещено движение транспорта и пешеходов с 16:00 23 августа до окончания охранных мероприятий 24 августа в окружении мест проведения мероприятий на некоторых улицах. Также на улицах будут дежурить эвакуаторы.

Кроме того, у украинцев будет дополнительный выходной на День Независимости. 

Тем временем лучшие поздравления в стихах и открытках с Днем Независимости Украины

 

 

 

 

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