Сегодня в центре Киева ограничат движение и изменят маршруты транспорта. Куда лучше не ехать на машине

Сегодня, 24 августа, кроме частичного ограничения движения на улице Анны Ахматовой в Киеве, в центре столицы частично ограничат движение, в том числе и для пешеходов, в связи с праздничными мероприятиями и охранными мерами. Об этом сообщает КГГА. Сегодня в центре Киева будет ограничено движение всех видов транспорта. Также на улицах будут дежурить эвакуаторы. Так, движение будет ограничено на следующих улицах: ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до б-ра Тараса Шевченко); б-ре Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади); ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади); ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик); ул. Большой Житомирской (от ул. Владимирской до ул. Михайловской); ул. Михайловской; Владимирском спуске. Также будет запрещено движение транспорта и пешеходов с 16:00 23 августа до окончания охранных мероприятий 24 августа в окружении мест проведения мероприятий на следующих улицах: ул. Трехсвятительская (от ул. Костельной до Михайловской площади); Михайловская площадь; ул. Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади); ул. Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда); ул. А. Тарасовой; ул.Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирская); ул. Владимирская (от ул. Ирининской до ул. Большая Житомирская); Софийская площадь; Рыльский переулок; ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирская до Михайловской площади) ул. Десятинная. Кроме того, изменится и движение общественного транспорта. Автобус № 24 будет курсировать от Национального музея истории Украины во II мировой войне до стадиона "Динамо" им. Лобановского; № 62 – от Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. Лобановского; № 114 – на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до б-ра Тараса Шевченко (до ул. Леонтовича); № 118 – от станции метро "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - ул. Победы, далее по действующим маршруту, а в обратном направлении от станции метро "Политехнический институт" до б-ра Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - ул. Симона Петлюры - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - б-р Леси Украинки, далее по действующему маршруту. Изменение маршрутов автобусов № 24 и № 62 на 24 августа. Карта: КГГА Изменение маршрута автобуса № 114 на 24 августа. Карта: КГГА Изменение маршрута автобуса № 118 на 24 августа. Карта: КГГА Движение троллейбусов также изменится. Троллейбусы № 5, 7, 8, 17 – от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до ул. Леонтовича; № 6 – от Минского массива до станции метро "Лукьяновская"; № 16, 18 – от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода. Изменение маршрутов троллейбусов № 5, 7, 8, 17 на 24 августа. Карта: КГГА Изменение маршрута троллейбуса № 6 на 24 августа. Карта: КГГА Изменение маршрутов троллейбусов № 16, 18 на 24 августа. Карта: КГГА Маршрутные такси также будут курсировать по измененным маршрутам: № 189 – от ул. Ирпенская - ул. Академика Палладина - ул. Победы - б-р Тараса Шевченко (до ул. Леонтовича); № 231 – от ул. Кадетский Гай до б-ра Тараса Шевченко (до ул. Леонтовича); № 429 – ул. Тулузы в б-ра Тараса Шевченко (до ул. Леонтовича); № 433 – от ул. Жолудева до б-ра Тараса Шевченко (до ул. Леонтовича); № 575 – от ул. Сырецкой до б-ра Тараса Шевченко (до ул. Леонтовича). Как сообщали Українські новини, на Лыбедской площади в Киеве до 26 августа частично ограничили движение. Также на улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение.