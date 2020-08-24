Станцию метро "Крещатик" открыли: взрывчатку не обнаружили

Пока в столице отмечают День независимости, станция метро "Крещатик" в Киеве и пересадка на станцию "Майдан Незалежности" закрыта из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении "Киевского метрополитена" в Facebook.



"Станция "Крещатик" + пересадка закрыты для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании. Об открытии станции будет сообщено после завершения проверки", - сказано в нем.



(Новость дополнена информацией)



"Станцию "Крещатик" проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Метрополитен работает в обычном режиме", - сообщила пресс-служба метрополитена.



Как сообщали Українські Новини, сегодня отмечается День независимости Украины. А Google посвятил Дню независимости Украины дудл.

Также сегодня в центре Киева ограничат движение и изменят маршруты транспорта. Будет запрещено движение транспорта и пешеходов с 16:00 23 августа до окончания охранных мероприятий 24 августа в окружении мест проведения мероприятий на некоторых улицах. Также на улицах будут дежурить эвакуаторы.



Кроме того, у украинцев будет дополнительный выходной на День Независимости.



Тем временем лучшие поздравления в стихах и открытках с Днем Независимости Украины.

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