Метро "Хрещатик" закрили через повідомлення про мінування

Поки в столиці відзначають День незалежності, станцію метро "Хрещатик" у Києві, а також пересадку на "Майдан Незалежності" закрили для перевірки повідомлення про замінування. Про це йдеться в повідомленні "Київського метрополітену" в Facebook.



"Станція "Хрещатик" + пересадка закриті для проведення перевірки. Поступив анонімний дзвінок про замінування. Про відкриття станції буде повідомлено після завершення перевірки", - сказано в ньому.



Як повідомляли Українські Новини, сьогодні відзначається День незалежності України. А Google присвятив Дню незалежності України дудл.

Також сьогодні в центрі Києва обмежать рух і змінять маршрути транспорту. Буде заборонено рух транспорту і пішоходів з 16:00 23 серпня до закінчення охоронних заходів 24 серпня в оточенні місць проведення заходів на деяких вулицях. Також на вулицях чергуватимуть евакуатори.



Крім того, в українців буде додатковий вихідний на День Незалежності.

У своїй промові на День незалежності президент Володимир Зеленський пригрозив тим, хто віддав територію країни без бою: "Ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизмом".

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