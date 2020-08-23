День Независимости Украины. Лучшие поздравления в стихах и открытках

24 августа украинцы будут отмечать День Независимости, который пройдет без парада, но с возложением цветов. Українські Новини подготовили лучшие картинки для поздравления с Днем Независимости Украины.

День Независимости. Картинка: pinterest

C Днем Независимости Украины. Картинка: pinterest

Поздравление в стихах. Картинка: pinterest

День Независимости Украины. Картинка: pinterest

Поздравление в стихах с Днем Независимости. Картинка: pinterest

Поздравление с Днем Независимости. Картинка: pinterest

Поздравление с 24 августа - День Независимости. Картинка: pinterest

Картинка С Днем Независимости. Картинка: pinterest

Как сообщали Українські Новини, по случаю Дня Государственного Флага и 29-й годовщины независимости в Киеве состоятся торжественные мероприятия с участием руководства страны.



Также у украинцев будет дополнительный выходной на День Независимости.



Тем временем синоптик дала прогноз погоды на длинные выходные. В Киеве 21 августа ожидается кратковременный дождь с грозой. Жара в столице ослабнет до 28 градусов. А на День флага и День независимости Украины в Киеве снова повысится температура воздуха.

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