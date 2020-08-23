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23 августа 2020, воскресенье, 20:20 49
Жизнь 2020-08-23T20:20:02+03:00
Українські Новини
День Независимости Украины. Лучшие поздравления в стихах и открытках

День Независимости Украины. Лучшие поздравления в стихах и открытках

Валерия Драгомирова
открытки, День независимости Украины, Картинки, Поздравление с Днем Независимости
Майдан Независимости
Майдан Независимости

24 августа украинцы будут отмечать День Независимости, который пройдет без парада, но с возложением цветов. Українські Новини подготовили лучшие картинки для поздравления с Днем Независимости Украины. 

День Независимости. Картинка: pinterestДень Независимости. Картинка: pinterest

C Днем Независимости Украины. Картинка: pinterestC Днем Независимости Украины. Картинка: pinterest

Поздравление в стихах. Картинка: pinterestПоздравление в стихах. Картинка: pinterest

День Независимости Украины. Картинка: pinterestДень Независимости Украины. Картинка: pinterest

Поздравление в стихах С Днем Независимости. Картинка: pinterestПоздравление в стихах с Днем Независимости. Картинка: pinterest

Поздравление С Днем Независимости. Картинка: pinterestПоздравление с Днем Независимости. Картинка: pinterest

Поздравление с 24 августа - День Независимости. Картинка: pinterestПоздравление с 24 августа - День Независимости. Картинка: pinterest

Картинка С Днем Независимости. Картинка: pinterestКартинка С Днем Независимости. Картинка: pinterest

Как сообщали Українські Новини, по случаю Дня Государственного Флага и 29-й годовщины независимости в Киеве состоятся торжественные мероприятия с участием руководства страны. 


Также у украинцев будет дополнительный выходной на День Независимости.

Тем временем синоптик дала прогноз погоды на длинные выходные. В Киеве 21 августа ожидается кратковременный дождь с грозой. Жара в столице ослабнет до 28 градусов. А на День флага и День независимости Украины в Киеве снова повысится температура воздуха.

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