Зеленский с женой почтили память погибших на Донбассе

Президент Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской почтили память погибших защитников Украины на Донбассе.

Об этом свидетельствует трансляция Офиса Президента на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Дорогие украинцы, всегда, а особенно сегодня, в День независимости Украины, мы кланяемся подвигу всех наших героев, которые ради нашей независимости отдали свою жизнь, за Украину, за ее будущее, за ее свободу. Давайте почтим память погибших минутой молчания", - сказал он.

Зеленский и первая леди возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину Михайловского Златоверхого монастыря и прошли вдоль улицы Трехсвятительской неподалеку Михайловской площади вместе с родственниками погибших на фронте.

Также Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага ко Дню независимости.

"Дорогие граждане Украины, год назад я рассказывал о том, как каждое мое утро начинается с СМС-сообщения от генерального штаба Украины. СМС о к количестве раненных и погибших за прошлые сутки на передовой. Цифры бывают разными, однако только сообщение делают утро добрым. Раненных - ноль, погибших, - ноль. Сегодня, 29-й день подряд у меня и у всей нашей страны утро действительно доброе... На Востоке Украины у нас нет боевых потерь!" - сказал он со сцены на Михайловской площади.

Президент поблагодарил всем врачам за противодействие пандемии коронавируса.

"...наступит день, когда за радостным СМС от генштаба будет не менее радостное СМС от Министра здравоохранения: за прошлые сутки в Украине заболело - ноль, умерло - ноль. Верю, что мы преодолеем вирус", - сказал Зеленский.

Поп-певец, солит группы "DZIDZIO" Михаил Хома исполнил со сцены гимн Украины.

Как сообщали Українськi Новини, по случаю Дня Государственного Флага и 29-й годовщины независимости в Киеве состоятся торжественные мероприятия с участием руководства страны.

Также Google посвятил Дню независимости Украины дудл.

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