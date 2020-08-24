Сегодня в Украине празднуют День независимости. Поздравления в стихах и картинках

Сегодня, 24 августа, в Украине отмечают 29-ю годовщину независимости. В этом году празднование пройдет без парада, но с торжествами. Українські Новини соcтавили подборку поздравлений с Днем независимости Украины. *** Залиш ти справи і турботи Для прикрощів нема причини, День Незалежності сьогодні В нашій чудовій України. Нехай в цей день радіють люди І розвиваються всебічно. Закон сьогодні торжествує. Кругом усміхнені обличчя. Нехай всі біди і печалі Обходять нашу батьківщину. Тобі бажаю процвітання, Пишайся нами, Україно! *** Поздравление с Днем независимости *** Пусть по обе стороны окна Будет замечательной погода, И светит солнце внутренней свободы. С днем Независимости! *** С Днем независимости Украины *** Главный праздник Украины наступил, День Независимости празднуем мы дружно, И пусть когда-то смысл иной в нем был, Сегодня забывать о нем не нужно. Друг другу в этот день мы пожелаем Достойно испытания проходить, Жить так, как все мы искренне мечтаем, И искренне страну свою любить. *** День независимости 24 августа *** Сегодня огромная наша страна Дружно кричит "Ура" и "Ура", Сегодня народ не уснет до утра, Друг другу сегодня желаем добра! *** Открытка на День независимости *** Край бездонный, море песен. Хлебосольный и живой. Для познания интересен, Как тайник души иной. Мудрости и процветания Пусть Вам Рада принесет. Воплотит все начинания Боль народную поймет! Как сообщали Українські Новини, по случаю Дня Государственного Флага и 29-й годовщины независимости в Киеве состоятся торжественные мероприятия с участием руководства страны. Также у украинцев будет дополнительный выходной на День Независимости.