Сегодня в Украине празднуют День независимости. Поздравления в стихах и картинках

Сегодня, 24 августа, в Украине отмечают 29-ю годовщину независимости. В этом году празднование пройдет без парада, но с торжествами. Українські Новини соcтавили подборку поздравлений с Днем независимости Украины.

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Залиш ти справи і турботи

Для прикрощів нема причини,

День Незалежності сьогодні

В нашій чудовій України.

Нехай в цей день радіють люди

І розвиваються всебічно.

Закон сьогодні торжествує.

Кругом усміхнені обличчя.

Нехай всі біди і печалі

Обходять нашу батьківщину.

Тобі бажаю процвітання,

Пишайся нами, Україно!

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Поздравление с Днем независимости

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Пусть по обе стороны окна

Будет замечательной погода,

И светит солнце внутренней свободы.

С днем Независимости!

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С Днем независимости Украины

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Главный праздник Украины наступил,

День Независимости празднуем мы дружно,

И пусть когда-то смысл иной в нем был,

Сегодня забывать о нем не нужно.

Друг другу в этот день мы пожелаем

Достойно испытания проходить,

Жить так, как все мы искренне мечтаем,

И искренне страну свою любить.

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День независимости 24 августа

*** Сегодня огромная наша страна Дружно кричит "Ура" и "Ура", Сегодня народ не уснет до утра, Друг другу сегодня желаем добра! *** Открытка на День независимости *** Край бездонный, море песен. Хлебосольный и живой. Для познания интересен, Как тайник души иной. Мудрости и процветания Пусть Вам Рада принесет. Воплотит все начинания Боль народную поймет! Как сообщали Українські Новини, по случаю Дня Государственного Флага и 29-й годовщины независимости в Киеве состоятся торжественные мероприятия с участием руководства страны. Также у украинцев будет дополнительный выходной на День Независимости.

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