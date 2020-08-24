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24 августа 2020, понедельник, 06:10 31
Жизнь 2020-08-24T07:15:03+03:00
Українські Новини
Сегодня в Украине празднуют День независимости. Поздравления в стихах и картинках

Сегодня в Украине празднуют День независимости. Поздравления в стихах и картинках

Елена Новикова
День независимости, Поздравления, Открытка, День независимости Украины, День независимости 2020
День независимости
День независимости

Сегодня, 24 августа, в Украине отмечают 29-ю годовщину независимости. В этом году празднование пройдет без парада, но с торжествами. Українські Новини соcтавили подборку поздравлений с Днем независимости Украины.

***

Залиш ти справи і турботи

Для прикрощів нема причини,

День Незалежності сьогодні

В нашій чудовій України.

 

Нехай в цей день радіють люди

І розвиваються всебічно.

Закон сьогодні торжествує.

Кругом усміхнені обличчя.

 

Нехай всі біди і печалі

Обходять нашу батьківщину.

Тобі бажаю процвітання,

Пишайся нами, Україно!

***

Поздравление с Днем независимостиПоздравление с Днем независимости

***

Пусть по обе стороны окна

Будет замечательной погода,

И светит солнце внутренней свободы.

С днем Независимости!

***

С Днем независимости УкраиныС Днем независимости Украины

***

Главный праздник Украины наступил,

День Независимости празднуем мы дружно,

И пусть когда-то смысл иной в нем был,

Сегодня забывать о нем не нужно.

 

Друг другу в этот день мы пожелаем

Достойно испытания проходить,

Жить так, как все мы искренне мечтаем,

И искренне страну свою любить.

***

День независимости 24 августаДень независимости 24 августа

***

Сегодня огромная наша страна

Дружно кричит "Ура" и "Ура",

Сегодня народ не уснет до утра,

Друг другу сегодня желаем добра!

***

Открытка на День независимостиОткрытка на День независимости

***

Край бездонный, море песен.

Хлебосольный и живой.

Для познания интересен,

Как тайник души иной.

 

Мудрости и процветания

Пусть Вам Рада принесет.

Воплотит все начинания

Боль народную поймет!

Как сообщали Українські Новини, по случаю Дня Государственного Флага и 29-й годовщины независимости в Киеве состоятся торжественные мероприятия с участием руководства страны. 

Также у украинцев будет дополнительный выходной на День Независимости.

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