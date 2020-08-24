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24 августа 2020, понедельник, 09:30 62
Жизнь 2020-08-24T11:00:01+03:00
Українські Новини
Google подготовил праздничный дудл ко Дню независимости Украины

Google подготовил праздничный дудл ко Дню независимости Украины

Анна Рудык
День независимости, День независимости Украины, Google-дудл, гугл-дудл
Флаг Украины. Фото: pixabay
Флаг Украины. Фото: pixabay

Сегодня, 24 августа, поисковая система Google посвятила дудл Дню независимости Украины. Дудл разместили на главной странице системы, его могут видеть украинские пользователи.

Так, в дудле изображен венок с подсолнухами.

“В сегодняшнем дудле изображен венок, изображающий национальный цветок страны: подсолнух. Выращивание подсолнечника впервые началось на плодородных почвах современной Украины в начале 19 века, частично из-за полезного и универсального масла этого цветка. Сегодня эти ярко-желтые цветы покрывают более 20% сельскохозяйственных угодий Украины, что делает страну крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире. С Днем Независимости, Украина! - поздравила компания украинцев на странице описания дудла.

Дудл ко Дню независимости Украины. Фото: GoogleДудл ко Дню независимости Украины. Фото: Google

Как сообщали Українські Новини, по случаю Дня Государственного Флага и 29-й годовщины независимости в Киеве состоятся торжественные мероприятия с участием руководства страны. 

Также у украинцев дополнительный выходной на День Независимости.

 
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