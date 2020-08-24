Google подготовил праздничный дудл ко Дню независимости Украины

Сегодня, 24 августа, поисковая система Google посвятила дудл Дню независимости Украины. Дудл разместили на главной странице системы, его могут видеть украинские пользователи.

Так, в дудле изображен венок с подсолнухами.

“В сегодняшнем дудле изображен венок, изображающий национальный цветок страны: подсолнух. Выращивание подсолнечника впервые началось на плодородных почвах современной Украины в начале 19 века, частично из-за полезного и универсального масла этого цветка. Сегодня эти ярко-желтые цветы покрывают более 20% сельскохозяйственных угодий Украины, что делает страну крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире. С Днем Независимости, Украина! - поздравила компания украинцев на странице описания дудла.

Дудл ко Дню независимости Украины. Фото: Google

Как сообщали Українські Новини, по случаю Дня Государственного Флага и 29-й годовщины независимости в Киеве состоятся торжественные мероприятия с участием руководства страны.

Также у украинцев дополнительный выходной на День Независимости.

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