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23 августа 2020, воскресенье, 06:00 72 Карта
Жизнь 2020-08-23T07:45:02+03:00
Українські Новини
Ворвется дождевой фронт из Европы: синоптик рассказала, какой будет погода на длинных выходных

Ворвется дождевой фронт из Европы: синоптик рассказала, какой будет погода на длинных выходных

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

В то время, как согласно предыдущему прогнозу на День независимости в Украину ворвется циклон, в воскресенье, 23 августа, в Украине ожидается сухая погода с температурой +25…+30 градусов, в западных областях возможны дожди с грозами и температура до +24…+28 градусов.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, к западным областям подойдет атмосферный фронт с территории Германии и Польши, который немного снизит температуру и вызовет дожди с грозами. В понедельник, 24 августа, фронт уйдет дальше и дожди достигнут северной части Украины, в остальных областях осадков не ожидается.

Диденко также сообщила, что температура в понедельник на севере и западе будет комфортной, +23…+26 градусов, на востоке, юге и в центральной части Украины ожидается +26…+31 градус.

В Киеве в воскресенье будет +28…+29 градусов, ожидается солнечная и сухая погода. На День Независимости, предупредила синоптик, в столице "есть шансы на дождь", а температура снизится до +23…+25 градусов.

Ранее Українські Новини писали, что синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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