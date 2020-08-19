Ворвется циклон: синоптик дала предварительный прогноз на День независимости

Погода в Украине 19 августа и на День независимости. Фото: Валерия Назаренко

Погода в Украине 19 августа и на День независимости. Фото: Валерия Назаренко

После прихода аномальной жары в начале недели , в Украину уже вернулись дожди, а в среду, 19 августа, они продолжатся в западных областях.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в среду в целом на большей части территории страны погода будет хорошей, а температура воздуха в некоторых областях подскочит до +32. Только над западной частью Украины расположится локальный циклончик Ingrid и обусловит там грозовые дожди, возможно шквалистое усиление ветра.

"На остальной территории Украины антициклон Emil удержит сухую погоду. Ветер южный, небольшой или умеренный. Температура воздуха остается высокой, 27-32 градуса, в западных областях, особенно в Прикарпатье, ожидается завтра 21-25 градусов", – написала Диденко.

В Киеве завтра будет солнечно сухо и жарко, около 30 градусов. Ослабление жары и периодические локальные дожди вероятны в столице в пятницу, 21 августа.

Синоптик также дала предварительный прогноз на День независимости: в большинстве областей преимущественно сухо и жарко, 27-32 градуса. Лишь в западных областях пройдут грозовые дожди и будет свежее, 22-27 градусов.

Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.

Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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