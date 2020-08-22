Дождливо будет только на западе Украины: прогноз погоды на воскресенье

В то время, как согласно прогнозу на День независимости в Украину ворвется циклон, в воскресенье, 23 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +14...+16 градусов, днем +​​26...+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +​​24...+30 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +​​18...+23 градуса.

В Моршине ночью также без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем ​​+25...+27 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем ​​местами также кратковременный дождь, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +​​24...+26 градусов.

В Сваляве ночью также без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем ​​+26...+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +11...+18 градусов, днем ​​+22...+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем ​​+23...+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, также без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем ​​+23...+29 градусов.

На юге Украины также переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +​​24...+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем ​​+25...+30 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем +​​27...+29 градусов.

22 августа на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.

Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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