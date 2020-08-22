Дождливо будет только на западе Украины: прогноз погоды на воскресенье

В то время, как согласно прогнозу на День независимости в Украину ворвется циклон, в воскресенье, 23 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, температура ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +24...+30 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +18...+23 градуса. В Моршине ночью также без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27 градусов. В Трускавце ночью без осадков, днем местами также кратковременный дождь, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26 градусов. В Сваляве ночью также без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +11...+18 градусов, днем +22...+29 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +23...+30 градусов. На востоке Украины переменная облачность, также без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +23...+29 градусов. На юге Украины также переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +24...+30 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +25...+30 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29 градусов. 22 августа на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса. Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа. Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень. Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.