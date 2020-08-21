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21 августа 2020, пятница, 21:00 2613
Общество 2020-08-21T21:15:01+03:00
Українські Новини
Грозы, шквалы и сильные дожди. Прогноз погоды на 22 августа

Грозы, шквалы и сильные дожди. Прогноз погоды на 22 августа

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Дождь. Фото: reading
Дождь. Фото: reading

22 августа в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью умеренные, местами сильные дожди, днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, ночью местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью умеренные, местами сильные дожди, днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, ночью местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью умеренные, местами сильные дожди, днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, ночью местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +24…+30 градусов, в Одесской области до +32 градусов.

В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +24…+29 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью +19…+21 градус, днем +27…+29 градусов.

21 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Ранее Українські Новини писали, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа. А синоптик дал предварительный прогноз на осень.

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