В Украине сегодня ухудшилась погода: ожидаются дожди и шквальный ветер

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в Украине на субботу, 22 августа. По данным спасателей, ночью по всей стране, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, ожидаются грозы. Днем в юго-восточных и Днепропетровской областях прогнозируют грозы, при грозах шквалы 15−20 м\/с, местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый). 21−25 августа в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Как сообщали Українські новини, в ночь на субботу в Украине сильно испортится погода: объявлено штормовое предупреждение. . Ранее сообщалось, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа. Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще. Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень. Тропический зной разбавят грозовые ливни: синоптик дала прогноз до конца недели и длинные выходные.