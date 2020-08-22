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22 августа 2020, суббота, 09:56 757
Общество 2020-08-22T11:00:02+03:00
Українські Новини
В Украине сегодня ухудшилась погода: ожидаются дожди и шквальный ветер

В Украине сегодня ухудшилась погода: ожидаются дожди и шквальный ветер

Ольга Фандорина
Ливень, Штормовое предупреждение, Ливни, грозы, Непогода в Украине
Гроза
Гроза

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в Украине на субботу, 22 августа. По данным спасателей, ночью по всей стране, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, ожидаются грозы.

Днем в юго-восточных и Днепропетровской областях прогнозируют грозы, при грозах шквалы 15−20 м/с, местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

21−25 августа в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українські новини, в ночь на субботу в Украине сильно испортится погода: объявлено штормовое предупреждение. .

Ранее сообщалось, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Тропический зной разбавят грозовые ливни: синоптик дала прогноз до конца недели и длинные выходные.

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