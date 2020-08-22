В Україні сьогодні погіршилася погода: очікуються дощі і шквальний вітер

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні на суботу, 22 серпня. рятувальників, вночі по всій країні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, очікуються грози. За даними

Днем в південно-східних та Дніпропетровській областях прогнозують грози, при грозах шквали 15-20 м / с, місцями значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий).

21-25 серпня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали довгостроковий прогноз, який передбачає аномальну спеку та небезпечні стихійні явища в Україні.

Крім того, в прогнозі погоди на осінь повідомляється, що вересень буде теплим, однак його змінить аномально холодний жовтень.

Також синоптики дали прогноз на довгі вихідні, включно з Днем незалежності – очікується, що на всій території країни спаде аномальна спека, хоча все одно сонце припікатиме.

Тим часом прогноз до кінця тижня обіцяв по-серпневому спекотні дні, однак послаблення спеки в столиці очікується вже 21-22 серпня, проте в неділю, в День Прапора та на День Незалежності України, знову потеплішає до 27-30 градуси.

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