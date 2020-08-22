підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 серпня 2020, субота, 09:56 7
Суспільство 2020-08-22T10:19:08+03:00
Українські Новини
В Україні сьогодні погіршилася погода: очікуються дощі і шквальний вітер

В Україні сьогодні погіршилася погода: очікуються дощі і шквальний вітер

Ольга Фандорина
Гроза, погіршення погоди, штормове попередження, Шквальний вітер
Гроза
Гроза

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні на суботу, 22 серпня. За даними рятувальників, вночі по всій країні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, очікуються грози.

Днем в південно-східних та Дніпропетровській областях прогнозують грози, при грозах шквали 15-20 м / с, місцями значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий).

21-25 серпня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали довгостроковий прогноз, який передбачає аномальну спеку та небезпечні стихійні явища в Україні.

Крім того, в прогнозі погоди на осінь повідомляється, що вересень буде теплим, однак його змінить аномально холодний жовтень.

Також синоптики дали прогноз на довгі вихідні, включно з Днем незалежності – очікується, що на всій території країни спаде аномальна спека, хоча все одно сонце припікатиме.

Тим часом прогноз до кінця тижня обіцяв по-серпневому спекотні дні, однак послаблення спеки в столиці очікується вже 21-22 серпня, проте в неділю, в День Прапора та на День Незалежності України, знову потеплішає до 27-30 градуси.

Більше новин про: Гроза погіршення погоди штормове попередження Шквальний вітер

У ніч на суботу в Україні сильно зіпсується погода...
Шквальний вітер і грози накриють південні і східні...
Частину України накриють дощі та грози. Рятувальни...
По всій Україні оголошено штормове попередження: в...
В Офісі Генпрокурора назвали причину Іловайської трагедії в 2014 році
З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях
Новини
В Україні сьогодні погіршилася погода: очікуються дощі і шквальний вітер 09:56
Навчальний рік за новими правилами: в школах вимагають приносити свої маски і антисептики 08:55
В Офісі Генпрокурора назвали причину Іловайської трагедії в 2014 році 08:23
У Києві відновили проїзд по Борщагівського шляхопроводу 23:35
У МВФ планують продовжити співпрацю з Україною, але не говорять, коли буде наступний транш 23:05
більше новин
В Офісі Генпрокурора назвали причину Іловайської трагедії в 2014 році 08:23
Навчальний рік за новими правилами: в школах вимагають приносити свої маски і антисептики 08:55
Параметри RAB-тарифу від НКРЕКП не покращать умови інвестування в Україні, — ЕВА 20:03
Ігор Палиця закликав Президента "не допустити жодних підкилимних домовленостей" на засіданнях Тристоронньої контактної групи 11:50
Спивак
Заяви про тарифи знизять електоральну підтримку Притули серед киян, — Співак 17:40
більше новин
З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях 13:46
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
Коронавірус. Фото: pixabay
В Україні вже понад 100 тис. осіб заражені коронавірусом 09:30
До Дня Незалежності у Києві виплатять 92 млн гривень учасникам АТО та іншим категоріям киян, – мер Кличко 16:10
У Харкові затримали громадянина Ізраїлю, який торгував зброєю 16:32
більше новин
В Україні сьогодні погіршилася погода: очікуються дощі і шквальний вітер
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok