Зеленский в День независимости примет участие в торжественных мероприятиях в Киеве

В понедельник, 24 августа, Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена, 7-летний сын которых переболел коронавирусом, примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 29-й годовщины независимости Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента в Telegram.

Так, сообщается, что в Киеве на Михайловской площади, Владимир Зеленский с супругой присоединятся к церемонии памяти павших защитников Украины.

Кроме того, на Софийской площади Президент выступит с речью по случаю 29-й годовщины независимости Украины и вручит государственные награды.

Ранее Українські Новини рассказывали, как в Украине будут праздновать День Независимости.

Кроме того, 24 августа в Киеве ветераны войны проведут Марш защитников Украины.

Также в КГГА отмечают, что мероприятия ко Дню Независимости в Киеве будут проходить с учетом карантинных мер, а движение на центральных улицах будет ограничено в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня Независимости Украины. Изменятся также измененные маршруты общественного транспорта.

В понедельник, 24 августа, министр иностранных дел Германии Маас посетит Украину.

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