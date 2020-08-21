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21 августа 2020, пятница, 19:30 160
Президент 2020-08-21T19:31:09+03:00
Українські Новини
Зеленский в День независимости примет участие в торжественных мероприятиях в Киеве

Зеленский в День независимости примет участие в торжественных мероприятиях в Киеве

Елена Новикова
День независимости, День независимости Украины, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Мероприятия на День независимости
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В понедельник, 24 августа, Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена, 7-летний сын которых переболел коронавирусом, примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 29-й годовщины независимости Украины. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента в Telegram.

Так, сообщается, что в Киеве на Михайловской площади, Владимир Зеленский с супругой присоединятся к церемонии памяти павших защитников Украины.

Кроме того, на Софийской площади Президент выступит с речью по случаю 29-й годовщины независимости Украины и вручит государственные награды.

Ранее Українські Новини рассказывали, как в Украине будут праздновать День Независимости.

Кроме того, 24 августа в Киеве ветераны войны проведут Марш защитников Украины.

Также в КГГА отмечают, что мероприятия ко Дню Независимости в Киеве будут проходить с учетом карантинных мер, а движение на центральных улицах будет ограничено в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня Независимости Украины. Изменятся также измененные маршруты общественного транспорта.

В понедельник, 24 августа, министр иностранных дел Германии Маас посетит Украину.

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