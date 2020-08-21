Зеленський у День Незалежності візьме участь в урочистих заходах у Києві

У понеділок, 24 серпня, Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена, 7-річний син яких перехворів на коронавірус, візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди 29-ї річниці незалежності України.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента в Telegram.

Так, повідомляється, що в Києві на Михайлівській площі, Володимир Зеленський із дружиною приєднаються до церемонії пам'яті полеглих захисників України.

Крім того, на Софійській площі президент виступить з промовою з нагоди 29-ї річниці незалежності України та вручить державні нагороди.

Раніше Українські Новини розповідали, як в Україні святкуватимуть День Незалежності.

Крім того, 24 серпня в Києві ветерани війни проведуть Марш захисників України.

Також у КМДА зазначають, що заходи до Дня Незалежності в Києві будуть проходити з урахуванням карантинних заходів, а рух на центральних вулицях буде обмежено у зв'язку зі святковими заходами на честь Дня Незалежності України.

Зміняться також маршрути громадського транспорту.

У понеділок, 24 серпня, міністр закордонних справ Німеччини Маас відвідає Україну.

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