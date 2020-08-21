Зеленский побегал в спортзале и забросил мяч в кольцо

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил свою поездку по югу Украины и посетил Николаев, где побывал в спортзале школы-интерната и показал трюк с мячом.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook.

"Проверил санаторную школу-интернат в Николаеве. Здесь и ремонт, и хорошо оборудованы профессиональные и реабилитационные классы, и спортзалы, и даже бассейн. Нам точно надо беречь такие заведения", – написал президент.

На видео президент ведет мяч к кольцу и забрасывает его в цель. После чего стоящие вокруг чиновники начинают аплодировать. Зеленский бросает мяч одному из них, но тот не ловит подачу.

Как сообщали Українські Новини, семилетний сын Президента Владимира Зеленского Кирилл переболел коронавирусом COVID-19.

12 июня Офис Президента сообщил, что первая леди Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, но чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

16 июня Зеленскую госпитализировали с пневмонией средней степени тяжести.

3 июля Офис сообщил, что она выздоровела.

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