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12 августа 2020, среда, 21:22 438
Общество 2020-08-12T22:00:02+03:00
Українські Новини
Без парада, но с возложением цветов. Как в Украине будут праздновать День Независимости

Без парада, но с возложением цветов. Как в Украине будут праздновать День Независимости

Кира Молчанова
День независимости, День независимости Украины, Владимир Зеленский, Офис президента, карантин в Украине
Парад в Киеве на День независимости. 2019 год. Фото: Анастасия Гевко
Парад в Киеве на День независимости. 2019 год. Фото: Анастасия Гевко

В этом году, как и в прошлом, празднование Дня Независимости пройдет без парада, но с торжествами и с учетом требований по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом говорится в указе "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины", сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, 23 августа, в День государственного флага Украины. В этот день во всех нацеленных пунктах Украины, заграничных дипломатических учреждениях и воинских частях будут торжественно поднимать государственный флаг.

"В День Независимости Украины, 24 августа 2020 года, в городе Киеве, других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности", - говорится в документе.

Кроме того, в этот день будут возлагать цветы к памятникам и могилам выдающихся деятелей Украины, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства и участников ООС/АТО.

"Также правительство должно организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных отличий лицам, внесшим значительный вклад в обретение независимости Украины, защита ее суверенитета и территориальной целостности", - сообщили в ОП.

Разработать и обеспечить выполнение мероприятий празднования Дня независимости должен Кабинет министров.

Как сообщали Українські Новини, ветераны войны проведут Марш защитников Украины-2020 в День Независимости в Киеве по принципу беспартийности.

24 августа в День Независимости в 2019 году ветеранское сообщество организовало и провело неофициальный "Марш защитников Украины" вместо отмененного военного парада.

Тогда в шествии приняли участие 50 тыс. человек.

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