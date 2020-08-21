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  • Ограничение движения в центре Киева на День Независимости. Куда не стоит ехать 24 августа
21 августа 2020, пятница, 13:15 202
Политика 2020-08-21T13:15:01+03:00
Українські Новини
Ограничение движения в центре Киева на День Независимости. Куда не стоит ехать 24 августа

Ограничение движения в центре Киева на День Независимости. Куда не стоит ехать 24 августа

Александр Савич
Киев, День независимости Украины, изменение маршрута транспорта, Ограничение движения в Киеве
Ограничение движения транспорта. Фото: Pixabay
Ограничение движения транспорта. Фото: Pixabay

Вслед за информацией о том, что в Киеве на выходных ограничат движение на мосту Патона, стал известен список улиц, движение на которых будет ограничено в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня Независимости Украины, а также измененные маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает КГГА.

24 августа в центре Киева будет ограничено движение всех видов транспорта. На улицах будут дежурить эвакуаторы.

Так, движение будет ограничено на следующих улицах:

  • ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до б-ра Тараса Шевченко);
  • б-ре Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади);
  • ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади);
  • ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик);
  • ул. Большой Житомирской (от ул. Владимирской до ул. Михайловской);
  • ул. Михайловской; 
  • Владимирском спуске.

Также будет запрещено движение транспорта и пешеходов с 16:00 23 августа до окончания охранных мероприятий 24 августа в окружении мест проведения мероприятий на следующих улицах:

  • ул. Трехсвятительская (от ул. Костельной до Михайловской площади);
  • Михайловская площадь;
  • ул. Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади);
  • ул. Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда);
  • ул. А. Тарасовой;
  • ул.Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирская);
  • ул. Владимирская (от ул. Ирининской до ул. Большая Житомирская);
  • Софийская площадь;
  • Рыльский переулок;
  • ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирская до Михайловской площади)
  • ул. Десятинная.

Изменится также и движение общественного транспорта.

  • Автобус № 24 будет курсировать от Национального музея истории Украины во II мировой войне до стадиона "Динамо" им. Лобановского;
  • № 62 – от Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. Лобановского;
  • № 114 – на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до б-ра Тараса Шевченко (до ул. Леонтовича);
  • № 118 – от станции метро "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - ул. Победы, далее по действующим маршруту, а в обратном направлении от станции метро "Политехнический институт" до б-ра Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - ул. Симона Петлюры - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - б-р Леси Украинки, далее по действующему маршруту.

Изменение маршрутов автобусов № 24 и № 62 на 24 августа. Карта: КГГАИзменение маршрутов автобусов № 24 и № 62 на 24 августа. Карта: КГГА

Изменение маршрута автобуса № 114 на 24 августа. Карта: КГГАИзменение маршрута автобуса № 114 на 24 августа. Карта: КГГА

Изменение маршрута автобуса № 118 на 24 августа. Карта: КГГАИзменение маршрута автобуса № 118 на 24 августа. Карта: КГГА

Изменится также и движение троллейбусов.

  • Троллейбусы № 5, 7, 8, 17 – от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до ул. Леонтовича;
  • № 6 – от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";
  • № 16, 18 – от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Изменение маршрутов троллейбусов № 5, 7, 8, 17 на 24 августа. Карта: КГГАИзменение маршрутов троллейбусов № 5, 7, 8, 17 на 24 августа. Карта: КГГА

Изменение маршрута троллейбуса № 6 на 24 августа. Карта: КГГАИзменение маршрута троллейбуса № 6 на 24 августа. Карта: КГГА

Изменение маршрутов троллейбусов № 16, 18 на 24 августа. Карта: КГГАИзменение маршрутов троллейбусов № 16, 18 на 24 августа. Карта: КГГА

Маршрутные такси будут курсировать по следующим маршрутам:

  • № 189 – от ул. Ирпенская - ул. Академика Палладина - ул. Победы - б-р Тараса Шевченко (до ул. Леонтовича);
  • № 231 – от ул. Кадетский Гай до б-ра Тараса Шевченко (до ул. Леонтовича);
  • № 429 – ул. Тулузы в б-ра Тараса Шевченко (до ул. Леонтовича);
  • № 433 – от ул. Жолудева до б-ра Тараса Шевченко (до ул. Леонтовича);
  • № 575 – от ул. Сырецкой до б-ра Тараса Шевченко (до ул. Леонтовича).

Как сообщали Українські новини, на улице Анны Ахматовой в Киеве частично ограничат движение в День Независимости.

Также на улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение.

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