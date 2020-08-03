На День Независимости в Киеве ветераны войны проведут Марш защитников Украины

Ветераны войны проведут Марш защитников Украины-2020 в День Независимости в Киеве по принципу беспартийности.

Об этом заявил председатель общественной организации "Ветеранское братство" Дмитрий Шатровский на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Хотелось бы подчеркнуть главный принцип, который объединяет такое всеукраинское мероприятие - принцип беспартийности. Мы призываем политические партии не использовать данное мероприятие в своей пиар-компании", - заявил он.

Шатровский рассказал о принципе формирования колонн.

"Первыми идут семьи погибших героев Украины, после них идут раненые побратимы, которые получили ранения, отстаивая суверенитет Украины, за ними идут представители раненых на Майдане во время Революции Достоинства. После этого колонны формируются по территориальному принципу. Первой идет колона Киева, так как это город, который встречает марш, дальше по очереди по областям", - сказал он.

Далее будут следовать подразделения, которые зарегистрировались в количестве от 50 человек отдельными группами со своими командирами и штандартами.

После них - волонтерские группы и все желающие.

Впереди будет следовать автомобиль звукового сопровождения.

Участники пройдут по бульвару Шевченко, улице Крещатик, Майдану Независимости и Европейской площади.

Шатровский отметил, что на данный момент нет информации о проведении официальных мероприятий в День независимости.

Он добавил, что организаторы альтернативного марша проведут его таким образом, чтобы отделить от действий, организованных Офисом Президента, на 30 минут-час, дабы избежать возможных конфликтов.

Бывший министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, глава правления фонда "Вернись живым" Оксана Коляда отметила, что деньги на проведение марша уже начали поступать.

Она добавила, что в этом году планируется потратить примерно столько же, сколько и было потрачено в предыдущем - около 100 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 24 августа в День Независимости в 2019 году ветеранское сообщество организовало и провело неофициальный "Марш защитников Украины" вместо отмененного военного парада.

Тогда в шествии приняли участие 50 тыс. человек.