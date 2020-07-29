Мероприятия ко Дню Независимости в Киеве будут проходить с учетом карантинных мер, — КГГА

Киевская городская администрация за месяц до 24 августа не получала ни от Офиса президента ни от Кабмина каких-либо поручений по созданию рабочих групп и внесению предложений в проект Указа президента о подготовке и проведении мероприятий по празднованию в 2020 году Дня Независимости Украины.

Об этом говорится в ответе КГГА на информационный запрос Українських Новин с просьбой обнародовать состав рабочей группы по проведению праздничных мероприятий, а также сообщить о внесенных в проект Указа президента Киевом предложениях.

"… не поступали поручения о формировании рабочей группы по подготовке к празднованию в 2020 году Дня Независимости Украины, а также о подготовке предложений к соответствующему Указу Президента Украины", - говорится в ответе.

В КГГА подтвердили, что пока мероприятия по празднованию Дня Независимости готовятся на городском уровне. При этом, проводиться они будут с учетом карантинных мер, введенных в государстве и в столице Украины.

Какие именно мероприятия планируется провести на городском уровне, в ответе не уточняется.

Празднование Дня Независимости в Киеве

Ежегодно за 50-60 дней до празднования Дня Независимости на уровне Кабинета министров и Офиса президента создавались рабочие группы, а министерства, ведомства и местные органы власти вносили предложения к Указу Президента о подготовке и проведении мероприятий, которые обобщались и выходили в виде единого документа за месяц до праздничной даты.

В то же время, несмотря на то, что на местах сообщили об отсутствии подготовительной работы, в Офисе Президента сообщили, что соответствующий Указ уже готов к подписанию.

"Проект Указа Президента Украины "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины" подготовлен и пребывает на рассмотрении", - говорится в ответе ОПУ.

День Независимости





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