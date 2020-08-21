И.о руководителя САП назначен Грищук

Исполняющим обязанности специализированного антикоррупционного прокурора назначен Максим Грищук вместе уволенного сегодня Назара Холодницкого.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"И.о стал Грищук", - сказал он.

По его словам, его назначили после увольнения Назара Холодницкого с поста.

Конкурс на должность руководителя САП должен состоятся в ноябре.

Также Офис генерального прокурора закрыл дисциплинарное производство в отношении Холодницкого.

Ранее правоохранительные органы задержали трех человек по подозрению в предложении директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому 6 миллионов долларов взятки.

А тем временем, социологическое исследование показало, что украинцы в целом не доверяют судебной системе. За недоверие высказались 43,5%. Но так же не доверяют и относительно недавно созданым антикоррупционным органам. В частности - Национальному антикоррупционному бюро, чей глава в июне получил зарплату в более чем 80 тыс. гривен.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости