подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 августа 2020, пятница, 12:41 136
Политика 2020-08-21T13:00:02+03:00
Українські Новини
И.о руководителя САП назначен Грищук

И.о руководителя САП назначен Грищук

Ольга Фандорина
Назар Холодницкий, Максим Грищук, САП, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Офис Генпрокурора
Максим Грищук. Фото: centernews.com.ua
Максим Грищук. Фото: centernews.com.ua

Исполняющим обязанности специализированного антикоррупционного прокурора назначен Максим Грищук вместе уволенного сегодня Назара Холодницкого.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"И.о стал Грищук", - сказал он.

По его словам, его назначили после увольнения Назара Холодницкого с поста.

Конкурс на должность руководителя САП должен состоятся в ноябре.

Также Офис генерального прокурора закрыл дисциплинарное производство в отношении Холодницкого.

Ранее правоохранительные органы задержали трех человек по подозрению в предложении директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому 6 миллионов долларов взятки.

А тем временем, социологическое исследование показало, что украинцы в целом не доверяют судебной системе. За недоверие высказались 43,5%. Но так же не доверяют и относительно недавно созданым антикоррупционным органам. В частности - Национальному антикоррупционному бюро, чей глава в июне получил зарплату в более чем 80 тыс. гривен.

Больше новостей о: Назар Холодницкий Максим Грищук САП Специализированная антикоррупционная прокуратура Офис Генпрокурора

Дело по одиозному Константину Кулику закрыл прокур...
Венедиктова уволила Холодницкого...
Холодницкий заявляет о 5 попытках подкупа руководс...
Холодницкий прокомментировал информацию о своем уч...
Венедиктова уволила Холодницкого
7-летний сын Зеленского переболел COVID-19
Новости
В Минфине рассказали, сколько потратили из бюджета на борьбу с коронавирусом 13:09
В августе рейтинг "Слуги народа" упал на 4,5%, вырос - у ОПЗЖ, ЕС и "Батькивщины", - опрос Центр Разумкова и "Деминициативы" 13:03
Почти половина украинцев поддерживает компромиссы ради мира на Донбассе, – соцопрос 13:03
Потребители не должны покрывать 37 млрд грн убытков тепловиков - глава АГРУ 12:50
И.о руководителя САП назначен Грищук 12:41
больше новостей
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
Работа на пенсии. В пенсионном фонде рассказали, как пересчитывают пенсии работающим пенсионерам 05:30
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Как изменились цены на аренду жилья в Киеве. Почем сдают квартиры и комнаты в столице 05:45
больше новостей
Хищения на Шосткинском заводе "Звезда": коллектив обвинил Ирину Верещук в бездействии 12:55
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
За публикацию в Facebook герба СССР одесситу грозит пять лет тюрьмы 23:43
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
больше новостей
Эксперты прогнозируют девальвацию гривны осенью
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok