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28 июля 2020, вторник, 18:01 80
Общество 2020-07-28T18:01:27+03:00
Українські Новини
Украинцы резко перестали доверять антикоррупционерам, — исследования Центра Разумкова

Украинцы резко перестали доверять антикоррупционерам, — исследования Центра Разумкова

Кира Молчанова
Опрос, Опросы, Соцопрос, Доверие, Суды, НАБУ, Центр Разумкова, САП
Соцопрос. Фото: Pixabay
Соцопрос. Фото: Pixabay

Социологическое исследование показало, что украинцы в целом не доверяют судебной система в целом (за недоверие высказались 43,5%) и Национальному антикоррупционному бюро, чей глава в июне получил зарплату в более чем 80 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое проводила социологическая служба Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Интересно, что на вопрос, доверяет ли респондент местному суду в его районе или городе отвечают уже по-другому, и процент тех, кто совсем не доверяет является меньшим - 31,5%.

"Скорее доверяют" своему местному суду - 16,4%, а полностью доверяют - 1,6%.

Совсем не доверяют Верховному Суду - 35,3%, а Конституционному Суду Украины - 31,9%.

Тенденция сохраняется, если спросить респондентов о доверии к другим органам.

Так, например, Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) совсем не доверяют - 37,7%, то есть этот показатель хуже, чем у местного суда, а также у Верховного и Конституционного суда.

"Скорее доверяют" НАБУ - 10,7%, а полностью доверяют - 1,7%.

То есть показатель доверия к НАБУ также пока меньше, чем у местных судов.

Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) совсем не доверяют - 39,2%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (Назка) - 39,4%, Антикоррупционном суда - 40% опрошенных. Показатель "скорее доверяю" и полностью доверяю в указанных органов почти одинаковый: около 9,3% и 1% соответственно.

Если сравнивать эти результаты с октябрем 2019 года, то для антикоррупционных органов ситуация с доверием значительно ухудшилась.

Так, в результатах опроса по октябрь 2019 "скорее доверяли" НАБУ 22,0%, САП - 21,2%, Назка 19,8%, Антикоррупционном суда - 19,6%.

Совсем не доверяли: НАБУ - 22,9%, САП - 23,3%, Антикоррупционном суда - 24,9%, Назка - 23,8%. В ВС и КСУ также показатель был несколько лучше.

Однако процент "скорее доверяю" и "полностью доверяю" немного вырос в местных судов на уровне района или города. Так, если в октябре 2019 таком местном суда "скорее доверяло" 15,2%, то теперь - 16,4%.

Исследование проводилось с 3 по 9 июля 2020 года социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива "методом интервью" лицом к лицу "по месту жительства респондентов. В ходе исследования было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет в всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Как сообщали Українські Новини, более половині населения предпочитают платить низкие налоги и самостоятельно распоряжаться своими доходами, чтобы оплачивать услуги государственных и частных учреждений (школ, университетов, больниц и т.д.). Тем не менее, часть украинцев вообще не в курсе, что они платят налог, покупая что-то в магазине.

44% опрошенных украинцев негативно относятся к переименованию улиц и городов.

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