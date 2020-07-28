В Офисе генпрокурора закрыли дисциплинарное производство против Холодницкого

Офис генерального прокурора закрыл дисциплинарное производство в отношении специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, который планирует вернуться из отпуска в середине августа. Об этом Українським Новинам сообщили в офисе генпрокурора. Дисциплинарное производство было закрыто 2 июля. Дело закрыли в связи с отсутствием состава дисциплинарного правонарушения. На данный момент Холодницкий находится в отпуске. Как сообщали Українськi Новини, ранее стало известно, что дисциплинарная комиссия Офиса генпрокурора в течение месяца рассмотрит меру наказания для Холодницкого, в работе которого выявлен ряд нарушений.Кроме того, зарплата генерального прокурора Ирины Венедиктовой и специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за май составила 47,2 тыс. гривен.Также Назар Холодницкий показал декларацию за 2019 год, в которой указано, что в прошлом году он потратил на отдых 142 тысячи гривен. Тем временем в июне Холодницкий получил в 6,7 раз больше зарплаты, чем в мае. Оклад прокурора составил 75 672 гривны.