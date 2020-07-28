В Офисе генпрокурора закрыли дисциплинарное производство против Холодницкого

Офис генерального прокурора закрыл дисциплинарное производство в отношении специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, который планирует вернуться из отпуска в середине августа.

Об этом Українським Новинам сообщили в офисе генпрокурора.

Дисциплинарное производство было закрыто 2 июля.

Дело закрыли в связи с отсутствием состава дисциплинарного правонарушения.

На данный момент Холодницкий находится в отпуске.

Как сообщали Українськi Новини, ранее стало известно, что дисциплинарная комиссия Офиса генпрокурора в течение месяца рассмотрит меру наказания для Холодницкого, в работе которого выявлен ряд нарушений.

Кроме того, зарплата генерального прокурора Ирины Венедиктовой и специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за май составила 47,2 тыс. гривен.



Также Назар Холодницкий показал декларацию за 2019 год, в которой указано, что в прошлом году он потратил на отдых 142 тысячи гривен.

Тем временем в июне Холодницкий получил в 6,7 раз больше зарплаты, чем в мае. Оклад прокурора составил 75 672 гривны.