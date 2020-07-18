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18 июля 2020, суббота, 07:30 173 Документ
Судебная власть 2020-07-18T07:30:01+03:00
Українські Новини
В июне Сытник заработал почти в два раза больше, чем в мае

В июне Сытник заработал почти в два раза больше, чем в мае

Елена Новикова
Зарплаты, НАБУ, Артем Сытник, зарплаты чиновников, Зарплаты за июнь
Артем Сытник. Фото: genplan.ua
Артем Сытник. Фото: genplan.ua

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за июнь составила 80 648 гривен, в то время, как в мае он получил 47 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Сытника составил 113 508 гривен, доплата за выслугу лет - 45 403 гривны, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 11 350 гривен, доплата за ранг - 720 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 22 701, гривну, отпускные - 38 141 гривну.

Ограничение зарплаты (на время карантина) согласно закону о госбюджете на 2020 год - минус 151 176 гривен.

После удержания налогов и сборов он получил 64 922 гривны.

Заработная плата главы НАБУ Артема Сытника за июнь. Ответ на запрос Українських НовинЗаработная плата главы НАБУ Артема Сытника за июнь. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українські Новини, зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за апрель составила 151 213 гривен.

Также харплата Артема Сытника за март составила 224 495 гривен.

Ранее сообщалось о том, что в .мае 2020 года заработные платы силовиков составили от 121 тыс. гривен до 47 тыс. гривен.

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