За $6 млн взятки Сытнику и Холодницкому задержали трех человек

Правоохранительные органы задержали трех человек по подозрению в предложении директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому 6 миллионов долларов взятки. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. "Задержано трое человек", - сказал он. По его словам, задержанные - посредники. Взятку предлагали за закрытие дела в отношении бывшего министра экологии Николая Злочевского. Деньги изъяты. Операция по задержанию подозреваемых проводилась несколько недель. Решается вопрос о предъявления подозрения Злочевскому. Как сообщали Українськi Новини, НАБУ задокументировало факт дачи Сытнику и Холодницкому $6 млн взятки. Взятка предлагалась за принятие решения о закрытии уголовного дела. Правоохранители изъяли 6 миллионов долларов.Ранее Венедиктова заявила, что служебное расследование в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого выявило ряд нарушений в его работе.