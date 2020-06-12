За $6 млн взятки Сытнику и Холодницкому задержали трех человек

Правоохранительные органы задержали трех человек по подозрению в предложении директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому 6 миллионов долларов взятки.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержано трое человек", - сказал он.

По его словам, задержанные - посредники.

Взятку предлагали за закрытие дела в отношении бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Деньги изъяты. Операция по задержанию подозреваемых проводилась несколько недель.

Решается вопрос о предъявления подозрения Злочевскому.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ задокументировало факт дачи Сытнику и Холодницкому $6 млн взятки. Взятка предлагалась за принятие решения о закрытии уголовного дела.

Правоохранители изъяли 6 миллионов долларов.



Ранее Венедиктова заявила, что служебное расследование в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого выявило ряд нарушений в его работе.