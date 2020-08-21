В.о керівника САП призначено Грищука

Виконуючим обов'язки спеціалізованого антикорупційного прокурора призначений Максим Грищук замість звільненого сьогодні Назара Холодницького. Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора. "В.о став Грищук", — сказало воно. З його слів, його призначили після звільнення Назара Холодницька з поста. Конкурс на посаду керівника САП повинен відбудуться в листопаді. Також Офіс генерального прокурора закрив дисциплінарне провадження щодо Холодницького. Раніше правоохоронні органи затримали трьох осіб за підозрою в даванні директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику і керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому 6 мільйонів доларів хабара. А тим часом, соціологічне дослідження показало, що українці в цілому не довіряють судовій системі. За недовіру висловилися 43,5%. Але так само не довіряють і відносно недавно створення антикорупційного органам, зокрема — Національному антикорупційному бюро.