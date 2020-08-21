підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 серпня 2020, пʼятниця, 12:41 29
Політика 2020-08-21T13:30:02+03:00
Українські Новини
В.о керівника САП призначено Грищука

В.о керівника САП призначено Грищука

Ольга Фандорина
Максим Грищук, САП, кадрові зміни, відставка Холодницького
Максим Грищук. Фото: centernews.com.ua
Максим Грищук. Фото: centernews.com.ua

Виконуючим обов'язки спеціалізованого антикорупційного прокурора призначений Максим Грищук замість звільненого сьогодні Назара Холодницького.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"В.о став Грищук", — сказало воно.

З його слів, його призначили після звільнення Назара Холодницька з поста.

Конкурс на посаду керівника САП повинен відбудуться в листопаді.

Також Офіс генерального прокурора закрив дисциплінарне провадження  щодо Холодницького.

Раніше правоохоронні органи затримали трьох осіб за підозрою в даванні директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику і керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому 6 мільйонів доларів хабара.

А тим часом, соціологічне дослідження показало, що українці в цілому не довіряють судовій системі. За недовіру висловилися 43,5%. Але так само не довіряють і відносно недавно створення антикорупційного органам, зокрема — Національному антикорупційному бюро.

Більше новин про: Максим Грищук САП кадрові зміни відставка Холодницького

Зеленський змінив склад РНБО...
Венедіктова звільнила Холодницького...
Холодницький прокоментував інформацію про свою уча...
Справу одіозного Костянтина Кулика закрив прокурор...
Венедіктова звільнила Холодницького
7-річний син Зеленського хворів на COVID-19
Новини
СБУ вже 3 роки розслідує диверсію на "Мотор Січі", але не звітує про результати 13:23 Документ
Майже половина українців за компроміс заради миру на Донбасі, — соцопитування 13:03
Споживачі не повинні покривати 37 млрд грн збитків тепловиків - голова АГРУ 12:50
В.о керівника САП призначено Грищука 12:41
Холодницький заявляє про 5 спроб підкупу керівництва НАБУ і САП з 2015 12:40
більше новин
Ігор Палиця закликав Президента "не допустити жодних підкилимних домовленостей" на засіданнях Тристоронньої контактної групи 11:50
Флагшток для найбільшого прапора України буде 90 метрів та важитиме 32 тонни, – Кличко 17:52
Трамп опублікував пост з записами "голосів" Порошенка-Байдена, оприлюднені Деркачем, - The Washington Post 14:28
Ігор Палиця нагадав уряду, що його завдання відновлювати не окремі регіони, а всю країну 18:14
Розкрадання на Шосткинському заводі "Зірка": колектив звинуватив Ірину Верещук в бездіяльності 12:55
більше новин
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
Обвал грунту в Хмельницькому. Скріншот відео
У Хмельницькому обвалився ґрунт біля новобудови. Мешканці будинку евакуюються 15:03
Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30
14 регіонів у "червоній зоні", Київ наразі в "жовтій". Де в Україні посилюють карантин 05:30
Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд 10:26
більше новин
Експерти прогнозують девальвацію гривні восени
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok