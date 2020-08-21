В.о керівника САП призначено Грищука

Виконуючим обов'язки спеціалізованого антикорупційного прокурора призначений Максим Грищук замість звільненого сьогодні Назара Холодницького .

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"В.о став Грищук", — сказало воно.

З його слів, його призначили після звільнення Назара Холодницька з поста.

Конкурс на посаду керівника САП повинен відбудуться в листопаді.

Також Офіс генерального прокурора закрив дисциплінарне провадження щодо Холодницького.

Раніше правоохоронні органи затримали трьох осіб за підозрою в даванні директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику і керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому 6 мільйонів доларів хабара.

А тим часом, соціологічне дослідження показало, що українці в цілому не довіряють судовій системі. За недовіру висловилися 43,5%. Але так само не довіряють і відносно недавно створення антикорупційного органам, зокрема — Національному антикорупційному бюро.

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