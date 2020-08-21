Венедиктова уволила Холодницкого

Заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированный антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, который в июне получил в 6,7 раз больше зарплаты, чем в мае, подал в отставку. Об этом Українським Новинам сообщил источник в в Офисе генпрокурора. "Написал рапорт об отставке", - сказал он. По его словам, Холодницкий уходит с должности с 1 сентября. Заявление было передано генпрокурору Ирине Венедиктовой. Приказ об увольнении Холодницкого Назначение Холодницкого. Фото: Фейсбук\/Назар Холодницкий Как сообщил сам Холодницкий на своей странице в Facebook, генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила его в связи с поданным рапортом об отставке. Как сообщали Українські Новини, заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированный антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал в отставку. Ранее Холодницкий прокомментировал информацию о своем участии в выборах мэра Львова. Также Офис генерального прокурора закрыл дисциплинарное производство в отношении Холодницкого. Ранее правоохранительные органы задержали трех человек по подозрению в предложении директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому 6 миллионов долларов взятки.