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21 августа 2020, пятница, 12:12 340 Документ
Судебная власть 2020-08-21T13:00:02+03:00
Українські Новини
Венедиктова уволила Холодницкого

Венедиктова уволила Холодницкого

Анна Рудык
Назар Холодницкий, САП, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора
Назар Холодницкий
Назар Холодницкий

Заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированный антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, который в июне получил в 6,7 раз больше зарплаты, чем в мае, подал в отставку.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в в Офисе генпрокурора.

"Написал рапорт об отставке", - сказал он.

По его словам, Холодницкий уходит с должности с 1 сентября.

Заявление было передано генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Приказ об увольнении ХолодницкогоПриказ об увольнении Холодницкого

Назначение Холодницкого. Фото: Фейсбук/Назар ХолодницкийНазначение Холодницкого. Фото: Фейсбук/Назар Холодницкий

Как сообщил сам Холодницкий на своей странице в Facebook, генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила его в связи с поданным рапортом об отставке.

Как сообщали Українські Новини, заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированный антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал в отставку.

Ранее Холодницкий прокомментировал информацию о своем участии в выборах мэра Львова.

Также Офис генерального прокурора закрыл дисциплинарное производство в отношении Холодницкого.

Ранее правоохранительные органы задержали трех человек по подозрению в предложении директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому 6 миллионов долларов взятки.

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