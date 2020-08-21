Венедиктова уволила Холодницкого

Об этом Українським Новинам сообщил источник в в Офисе генпрокурора.

"Написал рапорт об отставке", - сказал он.

По его словам, Холодницкий уходит с должности с 1 сентября.

Заявление было передано генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Приказ об увольнении Холодницкого

Назначение Холодницкого. Фото: Фейсбук/Назар Холодницкий

Как сообщил сам Холодницкий на своей странице в Facebook, генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила его в связи с поданным рапортом об отставке.

Как сообщали Українські Новини, заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированный антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал в отставку.

Ранее Холодницкий прокомментировал информацию о своем участии в выборах мэра Львова.

Также Офис генерального прокурора закрыл дисциплинарное производство в отношении Холодницкого.

Ранее правоохранительные органы задержали трех человек по подозрению в предложении директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому 6 миллионов долларов взятки.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости