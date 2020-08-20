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20 августа 2020, четверг, 18:33 239
Судебная власть 2020-08-20T18:33:35+03:00
Українські Новини
Теща Притулы, которую подозревают в наезде на женщину и ребенка, не явилась в суд

Теща Притулы, которую подозревают в наезде на женщину и ребенка, не явилась в суд

Кира Молчанова
ДТП, Суд, Сергей Притула, Судебное заседание, Лилия Сопельник, теща Притулы
Теща Притулы Лилия Сопельник. Фото: Лилия Сопельник/Facebook
Теща Притулы Лилия Сопельник. Фото: Лилия Сопельник/Facebook

Подозреваемая в наезде на людей теща кандидата в мэры Киева, шоумена Сергея Притулы Лилия Сопельник не явилась на заседание суда по своему делу.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат потерпевшей стороны Юрий Сухов.

"Суд отложили, поскольку Сопельник не явилась в суд", - сказал он.

По словам Сухова, она не явилась из-за пребывания в больнице.

"У нее якобы криз", - добавил адвокат.

Он не уточнил, когда состоится следующее заседание.

Как сообщали Українськi Новини, политическая партия "Голос" выдвигает кандидатом в мэры Киева телеведущего Сергея Притулу.

Прокуратура передала в суд обвинение против Лилии Сопельник, тещи телеведущего Сергея Притулы, в совершении ДТП.

Ранее бывший председатель "Голоса" Святослав Вакарчук решил досрочно сложить полномочия депутата парламента, не пробыв в Раде даже года.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенному в августе, электоральный рейтинг партии "Голос" составляет 2,6%. Также в опросе "Рейтинга" Кличко опережает Притулу, Верещук, Пальчевского и Гончарука вместе взятых.

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