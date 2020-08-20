Теща Притулы, которую подозревают в наезде на женщину и ребенка, не явилась в суд

Подозреваемая в наезде на людей теща кандидата в мэры Киева, шоумена Сергея Притулы Лилия Сопельник не явилась на заседание суда по своему делу.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат потерпевшей стороны Юрий Сухов.

"Суд отложили, поскольку Сопельник не явилась в суд", - сказал он.

По словам Сухова, она не явилась из-за пребывания в больнице.

"У нее якобы криз", - добавил адвокат.

Он не уточнил, когда состоится следующее заседание.

Как сообщали Українськi Новини, политическая партия "Голос" выдвигает кандидатом в мэры Киева телеведущего Сергея Притулу.

Прокуратура передала в суд обвинение против Лилии Сопельник, тещи телеведущего Сергея Притулы, в совершении ДТП.

Ранее бывший председатель "Голоса" Святослав Вакарчук решил досрочно сложить полномочия депутата парламента, не пробыв в Раде даже года.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенному в августе, электоральный рейтинг партии "Голос" составляет 2,6%. Также в опросе "Рейтинга" Кличко опережает Притулу, Верещук, Пальчевского и Гончарука вместе взятых.

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