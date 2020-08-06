В августе рейтинг "Слуги народа" снова упал, а у ОПЗЖ — вырос

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенному в августе, электоральный рейтинг партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду снизился на 1,9 процентных пункта до 25,9% по сравнению с июльским соцопросом, партий "Оппозиционная платформа - За життя" вырос на 2,1 п. п. до 17,6%, "Европейская солидарность" - на 1,4 п. п. до 15,7%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - на 0,4 п. п. до 10,4%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Опрос проводился 5 августа среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольных территориях методом личного интервью (предыдущий опрос был проведен 15-20 июля).

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

В августе среди тех, кто собирается голосовать на выборах Рады и определился с выбором, 25,9% отдали бы голос "Слуге народа" (в июле - 27,8%), 17,6% - ОПЗЖ (в июле - 15,5%), 15,7% - "Евросолидарности" (в июле - 14,3%), а 10,4% - "Батьківщине" (в июле - 10%).

Остальные партии не преодолевают необходимый для прохождения в парламент барьер в 5%.

За партию "Голос", фракция которой присутствует в нынешнем созыве Рады, готовы проголосовать 2,6%.

Согласно августовскому опросу, 4,8% готовы поддержать Радикальную партию Олега Ляшко, 4,6% - "Силу и честь", 3,2% - "Украинскую стратегию", 3% - "Партию Шария", 3% - "Свободу", 1,9% - "УДАР", 1,2% - "Гражданскую позицию".

На парламентских выборах в июле 2019 года "Слуга народа" получила 43,2%, "Оппозиционная платформа" - 13%, "Батьківщина" - 8,2%, "Евросолидарность" - 8,1%, "Голос" - 5,9%.

Как сообщали Українськi Новини, в июне 29,3% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", готовы проголосовать за партию "Слуга народа" - еще недавно этот показатель равнялся 30%, 15,3% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 13,6% - за "Европейскую солидарность" и 10,7% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах в Верховную Раду.

Также cогласно июльскому опросу электоральный рейтинг Президента Владимира Зеленского снизился на 4,4 процентных пункта до 30,2% по сравнению с июньским соцопросом, в то время как у сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко он вырос на 3,2 п. п. до 14,4%, а у бывшего Президента Петра Порошенко вырос на 2,3 п. п. до 13,7%.