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20 августа 2020, четверг, 07:30 10
Судебная власть 2020-08-20T07:30:01+03:00
Українські Новини
Сегодня начинается суд над тещей Притулы

Сегодня начинается суд над тещей Притулы

Кира Молчанова
Киев, Суд, Сергей Притула, Лилия Сопельник, теща Притулы
Суд. Фото: frepik
Суд. Фото: frepik

Сегодня Дарницкий районный суд Киева начнет рассмотрение дела в отношении тещи телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник, которая в августе 2019 года за рулем внедорожника Mazda задним ходом на большой скорости наехала на женщину с мальчиком.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат потерпевшей стороны Юрий Сухов.

"Заседание 20.08.2020",- сообщил он.

Суд начнется в 11:30.

Дело рассмотрит судья Татьяна Щасная.

Как сообщали Українськi Новини, политическая партия "Голос" выдвигает кандидатом в мэры Киева телеведущего Сергея Притулу.

Прокуратура передала в суд обвинение против Лилии Сопельник, тещи телеведущего Сергея Притулы, в совершении ДТП.

Ранее бывший председатель "Голоса" Святослав Вакарчук решил досрочно сложить полномочия депутата парламента, не пробыв в Раде даже года.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенному в августе, электоральный рейтинг партии "Голос" составляет 2,6%. Также в опросе "Рейтинга" Кличко опережает Притулу, Верещук, Пальчевского и Гончарука вместе взятых.

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