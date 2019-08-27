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27 августа 2019, вторник, 14:19 10
Общество 2019-08-27T14:22:02+03:00
Українські Новини
Помощь никто не предлагал: Появились подробности жуткого ДТП с участием тещи Притулы

Помощь никто не предлагал: Появились подробности жуткого ДТП с участием тещи Притулы

ДТП с Сопельник. Фото: vesti-ukr.com
ДТП с Сопельник. Фото: vesti-ukr.com

СМИ обнародовали скандальные подробности жуткого ДТП, когда мать и ребенок оказались под колесами джипа, за рулем которого находилась Лилия Сопельник - теща шоумена Сергея Притулы, публично пообещавшего помощь пострадавшей стороне и нардепа Рады VIII созыва от группы "Возрождение" Виталия Хомутынника.

Как сообщают "Вести", несмотря на публичные обещания Сергея Притулы возместить ущерб потерпевшим, их родственники, по состоянию на 07:00 27 августа, никаких предложений не получили.

"Виновница ДТП не интересуется ни состоянием потерпевших, ни ходом лечения. Никто не предлагал помощь", - рассказал адвокат Юрий Сухов и добавил, что родные Лилии Сопельник активно начали распространять информацию о том, что причиной ДТП стал якобы приступ судороги, а сама она страдает болезнью Паркинсона. Эту же информацию подтвердил и сосед семьи Сопельник Шамиль Алибасов.

"Сейчас среди соседей ее родственники распространяют информацию, что ногу схватила судорога, и она не могла ее убрать с педали газа", - рассказал мужчина.

Одной из версий ДТП является то, что водительница могла перепутать педали на автоматической коробке передач. Для установления этого защита пострадавших будет инициировать проведение экспертиз.

"Даже внезапная судорога не освобождает водителя от ответственности. Если у нее есть заболевание, по которому ей категорически нельзя садиться за руль, а она села, тогда она еще и нарушила ПДД, и в ее действиях была повышенная опасность для окружающих - это все равно, что сесть за руль пьяным", - подчеркнул адвокат.

Напомним, в Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном. За рулем находилась 59-летняя Лилия Сопельник – теща известного шоумена Сергея Притулы.

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