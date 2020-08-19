Минобразования продлило сроки вступительной кампании в учреждения профтехобразования

В то время, как вузы смогут сами определять, когда и в какой форме начинать образовательный процесс в новом учебном году, учреждения профессионального образования смогут принимать документы и зачислять абитуриентов до 1 ноября.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобразования.

"Общими правилами приема в Профтех определено, что зачисление поступающих продолжается до начала занятий, то есть до 1 сентября. Традиционно вступительная кампания продолжалась еще на месяц и заведения делали дополнительный набор в пределах лицензированного объема. Поскольку в этом году из-за карантина нам пришлось менять сроки поступления в вузы, мы решили удлинить их для учреждений профобразования", - пояснил заместитель Министра образования и науки Андрей Витренко.

Одной из новаций нынешней кампании является то, что поступающие могут подавать копии документов в несколько заведений одновременно. А дальше, определившись с заведением и профессии, подавать оригиналы.

Для вступления в заведение профобразования поступающий должен представить:

заявление;

копию свидетельства об окончании 9-го или 11-го класса;

6 фотографий 3х4;

медицинскую справку;

документы, подтверждающие право на льготы (при наличии).

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