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19 августа 2020, среда, 08:18 9
Общество 2020-08-19T08:20:00+03:00
Українські Новини
Минобразования продлило сроки вступительной кампании в учреждения профтехобразования

Минобразования продлило сроки вступительной кампании в учреждения профтехобразования

Валерия Драгомирова
Минобразования, Абитуриенты, Вступительная кампания, Профтехзаведения
Студенты. Фото: pixabay
Студенты. Фото: pixabay

В то время, как вузы смогут сами определять, когда и в какой форме начинать образовательный процесс в новом учебном году, учреждения профессионального образования смогут принимать документы и зачислять абитуриентов до 1 ноября.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобразования. 

"Общими правилами приема в Профтех определено, что зачисление поступающих продолжается до начала занятий, то есть до 1 сентября. Традиционно вступительная кампания продолжалась еще на месяц и заведения делали дополнительный набор в пределах лицензированного объема. Поскольку в этом году из-за карантина нам пришлось менять сроки поступления в вузы, мы решили удлинить их для учреждений профобразования", - пояснил заместитель Министра образования и науки Андрей Витренко.

Одной из новаций нынешней кампании является то, что поступающие могут подавать копии документов в несколько заведений одновременно. А дальше, определившись с заведением и профессии, подавать оригиналы.

Для вступления в заведение профобразования поступающий должен представить:

  • заявление;
  • копию свидетельства об окончании 9-го или 11-го класса;
  • 6 фотографий 3х4;
  • медицинскую справку;
  • документы, подтверждающие право на льготы (при наличии).

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