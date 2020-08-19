Рубль начал падать. Курс российской нацвалюты на 19 августа

В среду, 19 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 18 августа, не изменился и составляет 3,34 гривны за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в среду по сравнению со вторником снизился на 3 копейки и составляет 3,84 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киевских банках по состоянию на 19 августа:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,1861 27,4591 32,1172 32,6959 3,34 3,84 Максимальный 27,3000 27,6000 32,3500 33,4000 3,71 4,10 Минимальный 27,0000 27,3800 31,6000 32,3500 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 августа на 5,32 коп. до 27,4609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,25 коп. до 27,1763 UAH/USD.

Также эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшее время и когда начнется движение к 30 грн/$.

Ранее министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 августа, на 7,64 коп. до 27,2297 UAH/USD. А курс гривны на межбанке снизился после 7-дневного укрепления.

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