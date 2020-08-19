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19 августа 2020, среда, 10:30 62
Экономика 2020-08-19T10:31:09+03:00
Українські Новини
Доллар и евро после падения подскочили. Курс валют на 19 августа

Доллар и евро после падения подскочили. Курс валют на 19 августа

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 августа на 5,32 коп. до 27,4609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,25 коп. до 27,1763 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 14,17 коп. до 32,0872 UAH/EUR, курс продажи повысился на 17,95 коп. до 32,6791 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,1763 27,4609 32,0872 32,6791 3,33 3,84
Максимальный 27,3000 27,6000 32,3500 33,0000 3,71 4,10
Минимальный 27,0000 27,3800 31,6000 32,3500 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшее время и когда начнется движение к 30 грн/$.

Ранее министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 августа, на 7,64 коп. до 27,2297 UAH/USD. А курс гривны на межбанке снизился после 7-дневного укрепления. 

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