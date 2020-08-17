Курс доллара в 2020 будет расти: эксперты дали прогноз на осень

В то время, как доллар в обменниках продолжает плавно падать третью неделю подряд, эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшее время и когда начнется движение к 30 грн/$.

Об этом рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, пишет издание Страна.

"Стоит выделить сегодняшнюю вербальную интервенцию главы Минфина, который сказал, что курс нацвалюты не опустится ниже 30 гривен за доллар, а инфляция не поднимется выше 10%", - прокомментировал эксперт.

Движение к 30 грн/$ специалисты прогнозируют ближе к октябрю-ноябрю 2020 года. Однако на данный момент таких резких скачков не предвидится. При этом аналитики видят предпосылки к негативным тенденциям.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий отметил: "Мы слышим тревожные новости о наших соседях, а именно о забастовке на белорусском Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Именно с этого НПЗ приходит значительная часть бензина и дизеля для украинских заправок. Есть опасения, что остановка отгрузок с этого предприятия может подтолкнуть наверх цены на нефтепродукты, что скажется на наших потребителях (населении и бизнесе), да и на спросе на доллар тоже - его потребуется больше для импорта".

Актуальной остается также тема покупки доллара под выплату дивидендов иностранными банками. Также казначеи следят за новостями по ОВГЗ. Невмержицкий уверяет, что правительство начнет привлекать больше гривны и доллара, поскольку есть необходимость перекрыть крупные выплаты по госдолгу, которые предстоят на следующей неделе.

Минфин заявил размещение четырех выпусков гособлигаций, один из которых долларовый:

6-месячный в гривне;

12-месячный в гривне;

2-летний в гривне;

8-месячный в долларе.

"Думаю, что правительство постарается привлечь побольше гривны и доллара, чтобы перекрыть крупные выплаты по госдолгу, которые предстоят на следующей неделе", - считает Невмержицкий.

У Кабмина два платежных дня

19 августа платит 15,8 млрд грн по погашению гривневых ОВГЗ + 1,3 млрд грн процентов (купон);

20 августа - погашение $156 млн по валютным ОВГЗ + $3 млн процентов (купон).

Финансисты не знают, какую часть из этих средств получат иностранцы, которые любят выводить капиталы из ОВГЗ. Потому на всякий случай готовятся к возможному подорожанию доллара во второй половине следующей недели - 20-21 августа.

В начале недели гривна должна оставаться крепкой, поскольку экспортеры продолжат допродавать доллар под уплату квартальных налогов. Последний день расчета с бюджетом - 19 августа. В понедельник, 17 августа, открытие межбанка прогнозируют в рамках 27,31-27,36 грн/$. Не исключается еще более существенное снижение курса доллара, однако эксперты полагают, что за ним последует курсовой откат.

"В настоящий момент гривна получила импульс к росту, но силы продавцов иссякнут и полагаем, что доллар может дойти до 27,25 гривен. Но после будет восстанавливаться к 27,5 грн/$ и двигаться далее", - считает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Экономика США разочаровывает

Курс евро на мировом рынке снова поднялся - с $1,1815/€ до $1,1834/€. На протяжении дня котировки двигались в диапазоне $1,1782-1,1838/€.

Инвесторы кинулись скупать евро после новых разочаровывавших новостей из США. Сначала пришел негативный июльский отчет об объеме розничных продаж в Штатах - он вырос лишь на 1,2% при прогнозе в 1,9%. И снова пошли разговоры о том, что восстановление американской экономики откладывается.

"Состояние потребителя и его заинтересованность в расходах будут иметь ключевое значение для поддержания экономического восстановления", - заявил агентству Reuters старший инвестиционный стратег Janney Montgomery Scott Марк Лускини.

А после из Конгресса поползли новые слухи о том, что окончательно зашли в тупик переговоры между демократами и республиканцами по поводу дополнительных мер стимулирования экономики США.

Но, хотя в мире курс евро и подрос, в Украине средние наличные цены на продаже не изменились - остались на 32,50-32,70 грн/€. При этом на 5 копеек опустился средний курс выкупа единой валюты у населения - до 31,90-31,05 грн/€.

Как сообщали Українські Новини, министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.



Кроме того, стало известно, как менялась гривна в течение недели.

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