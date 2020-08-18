подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 августа 2020, вторник, 17:37 44
Экономика 2020-08-18T18:30:01+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке снизился после 7-дневного укрепления

Курс гривны на межбанке снизился после 7-дневного укрепления

Валерия Драгомирова
Доллар, Межбанк, Межбанковский валютный рынок, курс гривны на межбанке
Курс гривны.
Курс гривны.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 9 коп. во вторник снизился на 4 коп. до 27,28 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,24-27,26 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,22-27,24 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,27-27,29 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,91% с 23,74 UAH/USD до 27,28 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Также НБУ нарастил покупку валюты на межбанке в 5,6 раза. С начала года по единому курсу куплено 3 799,4 млн долларов, а продано – 2 287,7 млн долларов.

Кроме того, как пандемия коронавируса COVID-19 отразится на курсе доллара.

Тем временем Нацбанк повысил официальный курс гривны на 7,64 коп. до 27,2297 UAH/USD 19 августа. 

Больше новостей о: Доллар Межбанк Межбанковский валютный рынок курс гривны на межбанке

НБУ продолжает повышать курс гривны. Курс валют на...
Гривна на межбанке продолжила укрепляться в начале...
Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на м...
Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на м...
В школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке, — Ляшко
"Уже и до ребенка-сироты добрались". В соцсетях бурно обсуждают, как НОТУ отказала мальчику в участии в детском "Евровидении"
Новости
Украина и Израиль просят хасидов воздержаться от поездки в Умань в честь Рош Ха-Шана 18:16
В КГГА рассказали, что средняя зарплата киевлян к 2023 году будет почти 23 тыс. гривен 18:12
Экс-губернатору Кировоградской области Балоню запретили выезжать за пределы Киевщины 17:39
Курс гривны на межбанке снизился после 7-дневного укрепления 17:37
В школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке, — Ляшко 17:16
больше новостей
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:32 Инфографика
День Независимости 2020. Сколько выходных ждет украинцев 06:45
Курс доллара в 2020 будет расти: эксперты дали прогноз на осень 05:15
больше новостей
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
В "Слуге народа" предлагают перенести ТКГ из Беларуси в другую страну 23:26
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже чем в Германии и Франции 11:09
больше новостей
В НБУ рассказали, кто относится к категории "политически значимые лица", и почему их операции проверяют банки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok