Курс гривны на межбанке снизился после 7-дневного укрепления

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 9 коп. во вторник снизился на 4 коп. до 27,28 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,24-27,26 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,22-27,24 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,27-27,29 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,91% с 23,74 UAH/USD до 27,28 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Также НБУ нарастил покупку валюты на межбанке в 5,6 раза. С начала года по единому курсу куплено 3 799,4 млн долларов, а продано – 2 287,7 млн долларов.



Кроме того, как пандемия коронавируса COVID-19 отразится на курсе доллара.



Тем временем Нацбанк повысил официальный курс гривны на 7,64 коп. до 27,2297 UAH/USD 19 августа.

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