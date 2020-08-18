Российская нацвалюта подросла. Курс рубля в обменниках во вторник

Во вторник, 18 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 17 августа, вырос на 2 копейки и составляет 3,34 гривны за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в понедельник понизися на 1 копейку и составляет 3,87 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменних пунктах киевских банках по состоянию на 18 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,34 3,87 Максимальный 3,70 5,00 Минимальный 2,30 3,72

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 14 августа на 2,40 коп. до 27,5206 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,54 коп. до 27,2416 UAH/USD.

Третью неделю подряд доллар в обменниках продолжает падать. Эксперты считают, что курс доллара в 2020 будет расти.

Также министр финансов Сергей Марченко рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.

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